[1] 何修丹,余家琳,陶悦,等. 不同类型催化剂活化过硫酸盐降解水中有机污染物的研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(10):1344.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1344.
不同类型催化剂活化过硫酸盐降解水中有机污染物的研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年10期
- 页码:
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1344
- 栏目:
-
综述
- 出版日期:
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2022-02-01
文章信息/Info
- 作者:
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何修丹; 余家琳; 陶悦; 李学德; 侯吉妃
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1.安徽农业大学资源与环境学院，安徽 合肥 230036；2.农业农村部合肥农业环境科学观测实验站，安徽 合肥 230036
- 关键词:
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过硫酸盐; 化学催化法; 均相催化剂; 非均相催化剂; 催化机制
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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综述了不同类型催化剂活化过硫酸盐（PS）降解水中有机污染物的研究进展，催化剂包括均相催化剂和非均相催化剂（碳基催化剂、金属催化剂、碳-金属复合催化剂）。探讨了不同催化剂对PS的催化活性、稳定性及其催化机制，并在此基础上提出了碳-单原子金属催化剂及金属-有机物骨架衍生碳催化剂的发展方向。
更新日期/Last Update:
2021-12-23