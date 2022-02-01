综述了不同类型催化剂活化过硫酸盐（PS）降解水中有机污染物的研究进展，催化剂包括均相催化剂和非均相催化剂（碳基催化剂、金属催化剂、碳-金属复合催化剂）。探讨了不同催化剂对PS的催化活性、稳定性及其催化机制，并在此基础上提出了碳-单原子金属催化剂及金属-有机物骨架衍生碳催化剂的发展方向。