[1] 何修丹,余家琳,陶悦,等. 不同类型催化剂活化过硫酸盐降解水中有机污染物的研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(10):1344.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(10):1344.
点击复制

 不同类型催化剂活化过硫酸盐降解水中有机污染物的研究进展()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年10期
页码:
1344
栏目:
综述
出版日期:
2022-02-01

文章信息/Info

作者:
 何修丹余家琳陶悦李学德侯吉妃
 1.安徽农业大学资源与环境学院，安徽 合肥 230036；2.农业农村部合肥农业环境科学观测实验站，安徽 合肥 230036
关键词:
 过硫酸盐化学催化法均相催化剂非均相催化剂催化机制
文献标志码:
A
摘要:
 综述了不同类型催化剂活化过硫酸盐（PS）降解水中有机污染物的研究进展，催化剂包括均相催化剂和非均相催化剂（碳基催化剂、金属催化剂、碳-金属复合催化剂）。探讨了不同催化剂对PS的催化活性、稳定性及其催化机制，并在此基础上提出了碳-单原子金属催化剂及金属-有机物骨架衍生碳催化剂的发展方向。
更新日期/Last Update: 2021-12-23