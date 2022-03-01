[1] 吕改艳,张卫东,李振亮,等. 重庆市主城区基于动态交通流的机动车污染物排放特征[J].环境污染与防治,2021,43(11):1364.
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 重庆市主城区基于动态交通流的机动车污染物排放特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1364
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 吕改艳张卫东李振亮吕平江蒲茜袁睿胡伟
 重庆市生态环境科学研究院，重庆 401147
关键词:
 交通流国际机动车排放模型排放特征排放清单模型验证
文献标志码:
A
摘要:
 基于重庆市主城区动态交通流数据、机动车实际行驶数据以及车辆检测数据，采用国际机动车排放（IVE）模型结合道路长度的方法，建立了重庆市主城区机动车污染物的排放清单，并利用ADMS\|Urban扩散模型对NOx排放数据进行了验证。结果表明：2017年主城区机动车CO、VOCs、NOx和PM10的排放量分别为22.80万、1.25万、4.18万、0.42万t/a，小型客车、轻型货车和重型货车对各类污染物的贡献总和均超过85%；机动车污染物排放集中在内环以内的核心区域，呈现由中心向四周放射状递减的趋势。27个监测站点的NO2监测值与模拟值具有较好的相关性，说明NOx模拟结果基本合理，机动车NOx排放对重庆市主城区大气NO2的贡献显著，开展机动车污染防治专项工作可成为重庆市主城区NOx削减的有效途径。
更新日期/Last Update: 2021-12-24