[1] 吕改艳,张卫东,李振亮,等. 重庆市主城区基于动态交通流的机动车污染物排放特征[J].环境污染与防治,2021,43(11):1364.
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重庆市主城区基于动态交通流的机动车污染物排放特征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1364
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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吕改艳; 张卫东; 李振亮; 吕平江; 蒲茜; 袁睿; 胡伟
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重庆市生态环境科学研究院，重庆 401147
- 关键词:
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交通流; 国际机动车排放模型; 排放特征; 排放清单; 模型验证
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于重庆市主城区动态交通流数据、机动车实际行驶数据以及车辆检测数据，采用国际机动车排放（IVE）模型结合道路长度的方法，建立了重庆市主城区机动车污染物的排放清单，并利用ADMS\|Urban扩散模型对NOx排放数据进行了验证。结果表明：2017年主城区机动车CO、VOCs、NOx和PM10的排放量分别为22.80万、1.25万、4.18万、0.42万t/a，小型客车、轻型货车和重型货车对各类污染物的贡献总和均超过85%；机动车污染物排放集中在内环以内的核心区域，呈现由中心向四周放射状递减的趋势。27个监测站点的NO2监测值与模拟值具有较好的相关性，说明NOx模拟结果基本合理，机动车NOx排放对重庆市主城区大气NO2的贡献显著，开展机动车污染防治专项工作可成为重庆市主城区NOx削减的有效途径。
更新日期/Last Update:
2021-12-24