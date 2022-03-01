基于重庆市主城区动态交通流数据、机动车实际行驶数据以及车辆检测数据，采用国际机动车排放（IVE）模型结合道路长度的方法，建立了重庆市主城区机动车污染物的排放清单，并利用ADMS\|Urban扩散模型对NO x 排放数据进行了验证。结果表明：2017年主城区机动车CO、VOCs、NO x 和PM 10 的排放量分别为22.80万、1.25万、4.18万、0.42万t/a，小型客车、轻型货车和重型货车对各类污染物的贡献总和均超过85%；机动车污染物排放集中在内环以内的核心区域，呈现由中心向四周放射状递减的趋势。27个监测站点的NO 2 监测值与模拟值具有较好的相关性，说明NO x 模拟结果基本合理，机动车NO x 排放对重庆市主城区大气NO 2 的贡献显著，开展机动车污染防治专项工作可成为重庆市主城区NO x 削减的有效途径。