[1] 杨田丽,贺任,王文磊,等. 石墨相氮化碳纳米片负载胱氨酸醌的合成、表征及其对痕量Cd2+和Pb2+的去除[J].环境污染与防治,2021,43(11):1371.
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 石墨相氮化碳纳米片负载胱氨酸醌的合成、表征及其对痕量Cd2+和Pb2+的去除()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1371
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 杨田丽贺任王文磊郭琳李音陈明肖红波胡云楚
 1.中南林业科技大学理学院，湖南 长沙 410002；2.中南林业科技大学危险废物化学处置与利用研究所，湖南 长沙 410002；3.长沙危险废物处置中心，湖南 长沙 410213
关键词:
 胱氨酸醌石墨相氮化碳纳米片Cd2+Pb2+
文献标志码:
A
摘要:
制备自组装聚合物――石墨相氮化碳（g-C3N4）纳米片负载胱氨酸醌（简写为胱氨酸醌/g-C3N4），采用扫描电子显微镜分析其表面形貌和微观形态，并考察该自组装聚合物对Cd2+和Pb2+的去除效果。结果表明：（1）层叠结构增加了胱氨酸醌/g-C3N4的比表面积，为重金属离子的吸附提供了更多的活性位点。（2）Cd2+和Pb2+的去除率随着胱氨酸醌/g-C3N4中g-C3N4纳米片用量的增加而提升。5 min时，胱氨酸醌/g-C3N4-15（15 mg g-C3N4纳米片负载5 mg胱氨酸醌）对Cd2+和Pb2+的去除率均可达到90%，比胱氨酸醌分别提高了50百分点、24百分点。（3）胱氨酸醌/g-C3N4对Cd2+和Pb2+可实现同步去除。
更新日期/Last Update: 2021-12-24