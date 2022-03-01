[1] 杨田丽,贺任,王文磊,等. 石墨相氮化碳纳米片负载胱氨酸醌的合成、表征及其对痕量Cd2+和Pb2+的去除[J].环境污染与防治,2021,43(11):1371.
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石墨相氮化碳纳米片负载胱氨酸醌的合成、表征及其对痕量Cd2+和Pb2+的去除()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1371
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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杨田丽; 贺任; 王文磊; 郭琳; 李音; 陈明; 肖红波; 胡云楚
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1.中南林业科技大学理学院，湖南 长沙 410002；2.中南林业科技大学危险废物化学处置与利用研究所，湖南 长沙 410002；3.长沙危险废物处置中心，湖南 长沙 410213
- 关键词:
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胱氨酸醌; 石墨相氮化碳纳米片; Cd2+; Pb2+
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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制备自组装聚合物――石墨相氮化碳（g-C3N4）纳米片负载胱氨酸醌（简写为胱氨酸醌/g-C3N4），采用扫描电子显微镜分析其表面形貌和微观形态，并考察该自组装聚合物对Cd2+和Pb2+的去除效果。结果表明：（1）层叠结构增加了胱氨酸醌/g-C3N4的比表面积，为重金属离子的吸附提供了更多的活性位点。（2）Cd2+和Pb2+的去除率随着胱氨酸醌/g-C3N4中g-C3N4纳米片用量的增加而提升。5 min时，胱氨酸醌/g-C3N4-15（15 mg g-C3N4纳米片负载5 mg胱氨酸醌）对Cd2+和Pb2+的去除率均可达到90%，比胱氨酸醌分别提高了50百分点、24百分点。（3）胱氨酸醌/g-C3N4对Cd2+和Pb2+可实现同步去除。
更新日期/Last Update:
2021-12-24