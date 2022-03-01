制备自组装聚合物――石墨相氮化碳（g-C 3 N 4 ）纳米片负载胱氨酸醌（简写为胱氨酸醌/g-C 3 N 4 ），采用扫描电子显微镜分析其表面形貌和微观形态，并考察该自组装聚合物对Cd2+和Pb2+的去除效果。结果表明：（1）层叠结构增加了胱氨酸醌/g-C 3 N 4 的比表面积，为重金属离子的吸附提供了更多的活性位点。（2）Cd2+和Pb2+的去除率随着胱氨酸醌/g-C 3 N 4 中g-C 3 N 4 纳米片用量的增加而提升。5 min时，胱氨酸醌/g-C 3 N 4 -15（15 mg g-C 3 N 4 纳米片负载5 mg胱氨酸醌）对Cd2+和Pb2+的去除率均可达到90%，比胱氨酸醌分别提高了50百分点、24百分点。（3）胱氨酸醌/g-C 3 N 4 对Cd2+和Pb2+可实现同步去除。