相对于主路烟道蒸发，旁路烟道蒸发烟气温度更高、烟气量调节更灵活，成为脱硫废水零排放技术研究的焦点。基于含盐液滴蒸发模型，通过数值模拟分析了导流措施、喷嘴布置方式、喷嘴层数、烟气温度、烟气湿度以及雾滴粒径等因素对旁路烟道中脱硫废水蒸发特性的影响。结果表明，高温环境下烟气湿度对雾滴蒸发过程的影响基本可以忽略；采取导流措施在改善流场的同时，有效防止了雾滴碰壁现象的发生；合理布置喷嘴可以在增大雾滴蒸发速率的同时，降低雾滴碰壁概率；随着喷嘴层数的增加，雾滴蒸发速率不断加快；随着烟气温度的升高以及雾滴粒径的减小，雾滴的蒸发速率不断上升。