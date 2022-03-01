为推广驱动电机再制造，运用生命周期评价（LCA）理论，对某款电动汽车永磁同步驱动电机（简称电机）在原始制造和再制造两种模式下的全生命周期环境影响进行定量分析。结果表明：与原始制造电机相比，再制造电机可以减少18.7%的化石能源耗竭潜值、79.2%的矿产资源耗竭潜值和21.4%的全球变暖潜值，说明再制造电机对材料充分回收利用，可以有效降低电机全生命周期资源消耗和温室气体排放；与主流再制造产品（再制造发动机）相比，再制造电机在资源利用和节能上更具有优势；从敏感性分析可知，电力碳强度是影响再制造电机全球变暖潜值的关键因素。