对南昌市5个不同采样区的粗颗粒气溶胶进行采集，测定并分析了粗颗粒气溶胶中水解氨基酸（HAA）的浓度、组成特征以及稳定氮同位素变化规律。结果表明，南昌市粗颗粒气溶胶中总水解氨基酸（THAA）摩尔浓度为0.2~4 396.1 pmol/m3，平均摩尔浓度为429.8 pmol/m3，5个采样区中，森林地区THAA浓度相对最高。脯氨酸（Pro）、甘氨酸（Gly）、丙氨酸（Ala）、缬氨酸（Val）、亮氨酸（Leu）、谷氨酸（Glu）、异亮氨酸（Ile）是南昌市粗颗粒气溶胶中的主要HAA。降雨会影响粗颗粒气溶胶中HAA浓度变化，可导致Ala、Val、Leu、Ile、Glu、Gly等自然源HAA浓度增加。降雨期THAA稳定氮同位素比值（δ15N）相比非降雨期呈现整体偏负的特征，说明降雨对自然源生物气溶胶的释放具有促进作用，导致THAA和自然源HAA单体浓度增加。