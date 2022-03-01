[1] 温泽群,李波,肖化云,等. 南昌市粗颗粒气溶胶中水解氨基酸的浓度和组成特征[J].环境污染与防治,2021,43(11):1416.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1416.
南昌市粗颗粒气溶胶中水解氨基酸的浓度和组成特征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1416
- 栏目:
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监测与评价
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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温泽群; 李波; 肖化云; 朱仁果; 朱玉雯; 廖文静; 李灿明
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1.昆明理工大学国土资源工程学院，云南 昆明 650093;2.东华理工大学江西省大气污染成因与控制重点实验室，江西 南昌 330013；3.上海交通大学环境科学与工程学院，上海 200030
- 关键词:
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气溶胶; 粗颗粒; 氨基酸; 氮同位素
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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对南昌市5个不同采样区的粗颗粒气溶胶进行采集，测定并分析了粗颗粒气溶胶中水解氨基酸（HAA）的浓度、组成特征以及稳定氮同位素变化规律。结果表明，南昌市粗颗粒气溶胶中总水解氨基酸（THAA）摩尔浓度为0.2~4 396.1 pmol/m3，平均摩尔浓度为429.8 pmol/m3，5个采样区中，森林地区THAA浓度相对最高。脯氨酸（Pro）、甘氨酸（Gly）、丙氨酸（Ala）、缬氨酸（Val）、亮氨酸（Leu）、谷氨酸（Glu）、异亮氨酸（Ile）是南昌市粗颗粒气溶胶中的主要HAA。降雨会影响粗颗粒气溶胶中HAA浓度变化，可导致Ala、Val、Leu、Ile、Glu、Gly等自然源HAA浓度增加。降雨期THAA稳定氮同位素比值（δ15N）相比非降雨期呈现整体偏负的特征，说明降雨对自然源生物气溶胶的释放具有促进作用，导致THAA和自然源HAA单体浓度增加。
更新日期/Last Update:
2022-01-24