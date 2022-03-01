[1] 刘杨,王兆军,孙开争,等. 新冠病毒肺炎防疫期间济南市空气质量特征分析[J].环境污染与防治,2021,43(11):1421.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1421.
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 新冠病毒肺炎防疫期间济南市空气质量特征分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1421
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 刘杨王兆军孙开争代雪静刘建军马姗姗
 山东省济南生态环境监测中心，山东 济南 250101
关键词:
 新冠病毒肺炎空气质量污染特征特征雷达图
文献标志码:
A
摘要:
 为研究济南市新冠病毒肺炎防疫期间空气质量变化特征及其影响因素，分析了2020年1月1日至3月15日济南市空气质量、特征雷达图、PM2.5组分及气象数据。结果表明：较正常生产阶段，疫情防控期间济南市环境空气质量明显改善，除O3外各项污染物浓度均下降，受社会经济活动强度下降、车流量大幅减少等人为源影响较大；特征雷达图分析表明，研究时段内济南市大气污染特征未发生明显变化，大气污染受二次颗粒物生成、机动车、扬尘、燃煤等多重因素影响；PM2.5中水溶性离子浓度居前3位的是NO-3、SO2-4和NH+4，主要由二次生成而来，NO-3和SO2-4质量浓度比为1.22～1.80，受移动源影响突出；研究时段内相对湿度与PM2.5变化趋势总体一致，表明高湿环境加速污染物二次转化。

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更新日期/Last Update: 2022-01-24