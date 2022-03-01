[1] »Æº£. »Ø×ªÊ½¼ä½ÓÈÈÍÑ¸½ÐÞ¸´¶à»··¼ÌþÎÛÈ¾ÍÁÈÀ¹¤³ÌÊ¾·¶[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2021,43(11):1432.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1432.
µã»÷¸´ÖÆ

 »Ø×ªÊ½¼ä½ÓÈÈÍÑ¸½ÐÞ¸´¶à»··¼ÌþÎÛÈ¾ÍÁÈÀ¹¤³ÌÊ¾·¶()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
43¾í
ÆÚÊý:
2021Äê11ÆÚ
Ò³Âë:
1432
À¸Ä¿:
¹¤³ÌÓ¦ÓÃ
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-03-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 »Æº£
 ËÕÖÝ¾«Ó¢»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬½­ËÕ ËÕÖÝ 215021
¹Ø¼ü´Ê:
 »Ø×ªÊ½¼ä½ÓÈÈÍÑ¸½ÍÁÈÀÐÞ¸´¶à»··¼Ìþ¹¤³ÌÓ¦ÓÃ¼¼ÊõÆÀ¹À
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ¼ä½ÓÈÈÍÑ¸½¼¼ÊõÔÚÓÐ»úÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´ÖÐÓ¦ÓÃ¹ã·º£¬µ«¹¤³Ì¹æÄ£µÄÑÐ¾¿ÉÙ¡£²ÉÓÃËÄÎÂÇø»Ø×ªÊ½¼ä½ÓÈÈÍÑ¸½×°±¸£¬ÑÐ¾¿ÔÚ¼ÓÈÈÎÂ¶È¡¢½øÁÏËÙ¶È¡¢ÍÁÈÀÎÛÈ¾³Ì¶È²»Í¬µÄÇé¿öÏÂ¶à»··¼Ìþ£¨PAHs£©µÄÈ¥³ýÐ§¹û¡£½á¹û±íÃ÷£¬µ±½øÁÏËÙ¶ÈÎª1.5 t/h¡¢Â¯ÌÅÎÂ¶ÈÎª350 ¡æ¡¢Í£ÁôÊ±¼äÎª60 minÊ±£¬µÍÅ¨¶ÈPAHsÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´´ï±ê£¬×ÜPAHsÈ¥³ýÂÊ´ï93.84%£»ÖÐ¡¢¸ßÅ¨¶ÈPAHsÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´Ê±£¬ÆäËûÌõ¼þ²»±äµÄÇé¿öÏÂ£¬Â¯ÌÅÎÂ¶ÈÐè´ïµ½550 ¡æ²ÅÄÜÈ·±£ÍÁÈÀÐÞ¸´´ï±ê£¬×ÜPAHsÈ¥³ýÂÊ·Ö±ðÎª99.33%¡¢£¾99.99%¡£ÖÊÁ¿Æ½ºâ·ÖÎö½á¹ûÏÔÊ¾97.33%~98.95%ÒÔÉÏµÄ±½²¢[a]ÜÅÈ¥Ïò²»Ã÷£¬¿ÉÄÜÊÇ·¢ÉúÁÑ½â×ª»¯ËùÖÂ£»ÄÜÁ¿Æ½ºâ·ÖÎö±íÃ÷£¬ÐÞ¸´ºóÍÁÈÀÐ¯´øÈÈÄÜºÍÍÁÈÀË®Õô·¢ÎüÊÕµÄÈÈÄÜÕ¼ÊäÈëÈÈÄÜµÄ60%ÒÔÉÏ¡£¹¤³ÌÊÔÑé½á¹û¿ÉÎªÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐÞ¸´Ìá¹©¼¼ÊõÖ¸µ¼¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]Ö£ÑÞÃ· »Æ¹úÇ¿ ½ª¡¡±óµÈ.µØÏÂË®ÆØÆøÀíÂÛÄ£ÐÍÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(7):521.
[2]Ôø¶«¡¡ÐíÕñ³É.¿¹Éé¾ú¶ÔòÚò¼²ÝÉú³¤¼°ÆäÉéÎüÊÕÄÜÁ¦µÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):43.
[3]Ñî½ð·ï,³Âºèºº,Íõ´ºÑÞ.ÉúÎïÍ¨·çÐÞ¸´²ñÓÍÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÉ°ÏäÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(9Íø):1.
[4]½¯Ð¡ºì Ó÷ÎÄÎõ ½­¼Ò»ªµÈ.ÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÎïÀí/»¯Ñ§ÐÞ¸´[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(3):210.
[5]ÖÜ‘O,ÕÅÃÈ,Â½ÓÑÎ°,µÈ. ÍÁÈÀÖÐPb¡¢CdµÄÎÈ¶¨»¯ÐÞ¸´¼¼ÊõÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(5):83.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):83.
[6]ÐÞçñ,³Â½¨¾ü#.ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÍÁÈÀ³¬ÀÛ»ýÖ²Îï-×÷ÎïÁªºÏÐÞ¸´ÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2013,(2Íø):1.
[7]Ñî¾²,ºØÑ§Àñ#.´ÔÖ¦¾ú¸ùÔÚÖ²ÎïÐÞ¸´ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÖÐµÄ×÷ÓÃ¼°»úÖÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(2Íø):2.
[8]ÕÅÈð»ª,Ëï»á·¼,ËïºìÎÄ,µÈ.3ÖÖµç¶¯·½Ê½ÐÞ¸´¸õ£¨¢ö£©ÎÛÈ¾ÍÁÈÀ¶Ô±ÈÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(1Íø):1.
[9]ÖÜæÃ,µÈ.ÁÜÏ´¼ÁÔÚÍÁÈÀÐÞ¸´ÖÐµÄÓ¦ÓÃÏÖ×´ÓëÕ¹Íû[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(1Íø):2.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2011,(11):2.
[10]Õ²ÑÇ±ó,ÕÅÇÅ,³Â¿­Â×,µÈ. Ê¯ÓÍ½µ½â¾úÈºµÄÉ¸Ñ¡¡¢¹¹½¨¼°Æä½µ½âÌØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(8):860.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(11):860.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2022-01-24