[1] 张雯宇,卢培利,程勇,等. 页岩气开采压裂液中非氧化型杀菌剂作用机理及潜在生态风险[J].环境污染与防治,2021,43(11):1446.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1446.
点击复制

 页岩气开采压裂液中非氧化型杀菌剂作用机理及潜在生态风险()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1446
栏目:
综述
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 张雯宇卢培利程勇丁阿强周上博张利兰包凯毛媛媛汪军李成龙
 1.重庆大学煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室，重庆 400044；2.重庆大学环境与生态学院，重庆 400045；3.中石化重庆页岩气有限公司，重庆 408400；4.重庆市环境工程评估中心，重庆 401121；5.重庆市生态环境科学研究院，重庆 401147
关键词:
 页岩气杀菌剂环境特性生态毒理风险防控
文献标志码:
A
摘要:
 压裂液是页岩气规模化开发过程中的关键介质，其中含有一定杀菌剂用于抑制地层和管道设备中微生物生长，由此产生的潜在生态风险备受关注。压裂液中杀菌剂以非氧化型为主，以页岩气开采中常用季铵盐类化合物、戊二醛为非氧化型杀菌剂代表，综述其杀菌机理、典型环境特性与生态毒理效应，以期为页岩气开采中非氧化型杀菌剂的生态风险预防提供理论基础，服务页岩气绿色持续开发。

相似文献/References:

[1]李凤艳 赵天波 汪燮卿 陈拥军 李本高.以磺酸阳离子交换树脂为原料合成含硫水不溶性杀菌剂[J].环境污染与防治,2002,(3):147.
[2]韩 农 陈鹤鑫 黄 欣 戌念杭 樊德方.杀菌剂叶青双对家蚕毒性研究[J].环境污染与防治,1995,(2):14.

更新日期/Last Update: 2022-01-24