[1] 张雯宇,卢培利,程勇,等. 页岩气开采压裂液中非氧化型杀菌剂作用机理及潜在生态风险[J].环境污染与防治,2021,43(11):1446.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1446.
页岩气开采压裂液中非氧化型杀菌剂作用机理及潜在生态风险()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1446
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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张雯宇; 卢培利; 程勇; 丁阿强; 周上博; 张利兰; 包凯; 毛媛媛; 汪军; 李成龙
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1.重庆大学煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室，重庆 400044；2.重庆大学环境与生态学院，重庆 400045；3.中石化重庆页岩气有限公司，重庆 408400；4.重庆市环境工程评估中心，重庆 401121；5.重庆市生态环境科学研究院，重庆 401147
- 关键词:
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页岩气; 杀菌剂; 环境特性; 生态毒理; 风险防控
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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压裂液是页岩气规模化开发过程中的关键介质，其中含有一定杀菌剂用于抑制地层和管道设备中微生物生长，由此产生的潜在生态风险备受关注。压裂液中杀菌剂以非氧化型为主，以页岩气开采中常用季铵盐类化合物、戊二醛为非氧化型杀菌剂代表，综述其杀菌机理、典型环境特性与生态毒理效应，以期为页岩气开采中非氧化型杀菌剂的生态风险预防提供理论基础，服务页岩气绿色持续开发。
更新日期/Last Update:
2022-01-24