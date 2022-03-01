压裂液是页岩气规模化开发过程中的关键介质，其中含有一定杀菌剂用于抑制地层和管道设备中微生物生长，由此产生的潜在生态风险备受关注。压裂液中杀菌剂以非氧化型为主，以页岩气开采中常用季铵盐类化合物、戊二醛为非氧化型杀菌剂代表，综述其杀菌机理、典型环境特性与生态毒理效应，以期为页岩气开采中非氧化型杀菌剂的生态风险预防提供理论基础，服务页岩气绿色持续开发。