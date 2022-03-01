[1] 张卫,卢兴超,尹文超,等. 合流制截排调蓄设施功能分类与容积计算理论研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(11):1460.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1460.
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 合流制截排调蓄设施功能分类与容积计算理论研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1460
栏目:
综述
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 张卫卢兴超尹文超董紫君赵树旗刘永旺姜春成
 1.北京工业大学建筑与工程学院，北京 100124；2.中国建筑设计研究院有限公司绿色设计研究中心，北京 100044；3.深圳职业技术学院城市水良性循环工程研发中心，广东 深圳 518055
关键词:
 城市排水合流制系统截排调蓄设施功能分类容积计算
文献标志码:
A
摘要:
 国内黑臭水体治理已经进入关键阶段，然而由合流制溢流污染问题引发的黑臭水体反弹现象依然严重，一部分原因是控制设施功能定位混乱以及计算思路不明确。通过对国内多种截排调蓄设施进行梳理与讨论，完成对合流制截排调蓄设施的功能分类，并完善功能分类下的计算理论，对提高国内合流制系统精准截污效率、治理城市黑臭水体、改善城市水体环境提供参考。
更新日期/Last Update: 2022-01-26