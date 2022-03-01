[1] 张卫,卢兴超,尹文超,等. 合流制截排调蓄设施功能分类与容积计算理论研究进展[J].环境污染与防治,2021,43(11):1460.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1460.
合流制截排调蓄设施功能分类与容积计算理论研究进展()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1460
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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张卫; 卢兴超; 尹文超; 董紫君; 赵树旗; 刘永旺; 姜春成
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1.北京工业大学建筑与工程学院，北京 100124；2.中国建筑设计研究院有限公司绿色设计研究中心，北京 100044；3.深圳职业技术学院城市水良性循环工程研发中心，广东 深圳 518055
- 关键词:
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城市排水; 合流制系统; 截排调蓄设施; 功能分类; 容积计算
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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国内黑臭水体治理已经进入关键阶段，然而由合流制溢流污染问题引发的黑臭水体反弹现象依然严重，一部分原因是控制设施功能定位混乱以及计算思路不明确。通过对国内多种截排调蓄设施进行梳理与讨论，完成对合流制截排调蓄设施的功能分类，并完善功能分类下的计算理论，对提高国内合流制系统精准截污效率、治理城市黑臭水体、改善城市水体环境提供参考。
更新日期/Last Update:
2022-01-26