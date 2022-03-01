国内黑臭水体治理已经进入关键阶段，然而由合流制溢流污染问题引发的黑臭水体反弹现象依然严重，一部分原因是控制设施功能定位混乱以及计算思路不明确。通过对国内多种截排调蓄设施进行梳理与讨论，完成对合流制截排调蓄设施的功能分类，并完善功能分类下的计算理论，对提高国内合流制系统精准截污效率、治理城市黑臭水体、改善城市水体环境提供参考。