[1] 张高榕,熊超,潘娟,等. 环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角[J].环境污染与防治,2021,43(11):1468.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1468.
环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年11期
- 页码:
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1468
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2022-03-01
文章信息/Info
- 作者:
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张高榕; 熊超; 潘娟; 冯耀理
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1.广西大学法学院，广西 南宁 530000；2.广西壮族自治区北海市人民检察院，广西 北海 536000；3.北京首都机场公安局，北京 100621
- 关键词:
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行政执法; 刑事司法; 衔接; 生态环境
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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环境行政执法与刑事司法衔接不畅，原因之一是检察监督缺失。获取环境执法信息不畅，导致检察监督启动难；破除获取信息困境后，移送标准却与生态环境损害特质相矛盾，导致案件移送难；即便移送标准改变，由于证据的衔接适用存在分歧，公诉机关并不能有效提起公诉或者在审判阶段进行有效控诉。建议建立长效联动机制，改变案件移送标准，健全证据衔接制度，将行政检察部门从民事行政检察部门中独立出来。
更新日期/Last Update:
2022-01-26