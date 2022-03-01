[1] 张高榕,熊超,潘娟,等. 环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角[J].环境污染与防治,2021,43(11):1468.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1468.
点击复制

 环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年11期
页码:
1468
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-03-01

文章信息/Info

作者:
 张高榕熊超潘娟冯耀理
 1.广西大学法学院，广西 南宁 530000；2.广西壮族自治区北海市人民检察院，广西 北海 536000；3.北京首都机场公安局，北京 100621
关键词:
 行政执法刑事司法衔接生态环境
文献标志码:
A
摘要:
 环境行政执法与刑事司法衔接不畅，原因之一是检察监督缺失。获取环境执法信息不畅，导致检察监督启动难；破除获取信息困境后，移送标准却与生态环境损害特质相矛盾，导致案件移送难；即便移送标准改变，由于证据的衔接适用存在分歧，公诉机关并不能有效提起公诉或者在审判阶段进行有效控诉。建议建立长效联动机制，改变案件移送标准，健全证据衔接制度，将行政检察部门从民事行政检察部门中独立出来。
更新日期/Last Update: 2022-01-26