[1] 张高榕,熊超,潘娟,等. 环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角[J].环境污染与防治,2021,43(11):1468.

[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(11):1468.

环境行政执法与刑事司法衔接的监督机制困境及突破――以检察监督为视角