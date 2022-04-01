[1] 张宏忠,张欢,王兰,等. Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂的制备及其性能研究[J].环境污染与防治,2021,43(12):1487.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1487.
Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂的制备及其性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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43卷
- 期数:
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2021年12期
- 页码:
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1487
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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张宏忠; 张欢; 王兰; 宋亚丽; 周航航; 史航; 李聪; 李帅斌
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1.郑州轻工业大学材料与化学工程学院，河南 郑州 450000；2.环境污染治理与生态修复河南省协同创新中心，河南 郑州 450000
- 关键词:
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Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂; 异质结构; 光催化还原; 光催化降解
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以钛酸四丁酯、氢氟酸、钼酸钠、硫代乙酰胺和硝酸银为原料，通过水热合成法和光沉积法成功制备了Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂。在可见光照射下，将该复合光催化剂应用于罗丹明B（RhB）的降解和Cr（Ⅵ）的还原实验。结果表明：在可见光照射下，Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂光催化降解RhB和还原Cr（Ⅵ）的效率（100.0%、100.0%）相比TiO2（6.8%、29.8%）、MoS2（14.3%、48.8%）、MoS2/TiO2复合光催化剂（92.0%、93.5%）均有所提高，且降解和还原速率都有一定的提高。这主要得益于Ag纳米颗粒的等离子体共振效应、MoS2的优异助催化性能、MoS2/TiO2匹配的能带隙与空间结构。在可见光照射下，Ag/MoS2/TiO2复合光催化剂能高效实现光生电子和空穴对的分离与转移，提高光催化效率。
更新日期/Last Update:
2022-03-17