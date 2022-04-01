以钛酸四丁酯、氢氟酸、钼酸钠、硫代乙酰胺和硝酸银为原料，通过水热合成法和光沉积法成功制备了Ag/MoS 2 /TiO 2 复合光催化剂。在可见光照射下，将该复合光催化剂应用于罗丹明B（RhB）的降解和Cr（Ⅵ）的还原实验。结果表明：在可见光照射下，Ag/MoS 2 /TiO 2 复合光催化剂光催化降解RhB和还原Cr（Ⅵ）的效率（100.0%、100.0%）相比TiO 2 （6.8%、29.8%）、MoS 2 （14.3%、48.8%）、MoS 2 /TiO 2 复合光催化剂（92.0%、93.5%）均有所提高，且降解和还原速率都有一定的提高。这主要得益于Ag纳米颗粒的等离子体共振效应、MoS 2 的优异助催化性能、MoS 2 /TiO 2 匹配的能带隙与空间结构。在可见光照射下，Ag/MoS 2 /TiO 2 复合光催化剂能高效实现光生电子和空穴对的分离与转移，提高光催化效率。