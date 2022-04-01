对微压内循环反应器(MPR)进行单周期瞬时高浓度有机负荷冲击，通过提高进水有机负荷（以COD浓度计），考察冲击前后胞外聚合物(EPS)组分及含量变化，采取调节供氧量的方式应对冲击，分析供氧量与EPS变化之间的相关性。结果表明：在808.2~810.0、1 212.0~1 228.0、1 586.0~1 605.0 mg/L 3种有机负荷瞬时冲击下，冲击后EPS组分中蛋白质(PN)含量无明显变化，多糖(PS)的峰值增量与有机负荷大小有一定相关性，有机负荷冲击越大，PS峰值增量越大，PS峰值越高，EPS恢复至冲击前的时间越长；相同有机负荷下提高供氧量，PS的峰值增量减小，PS峰值变低，恢复至冲击前所需的时间缩短。