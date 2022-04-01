[1] 王帆,刘松林,蒋维卿,等. 瞬时有机负荷冲击下胞外聚合物变化及其与供氧量之间的相关性[J].环境污染与防治,2021,43(12):1493.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1493.
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 瞬时有机负荷冲击下胞外聚合物变化及其与供氧量之间的相关性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1493
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 王帆刘松林蒋维卿么兴荣王喜超边德军
 1.长春工程学院水利与环境工程学院，吉林 长春 130012；2.吉林省城市污水处理重点实验室，吉林 长春 130012；3.海南省水务集团有限公司，海南 海口 571126
关键词:
 有机负荷冲击微压内循环反应器胞外聚合物供氧量相关性
文献标志码:
A
摘要:
 对微压内循环反应器(MPR)进行单周期瞬时高浓度有机负荷冲击，通过提高进水有机负荷（以COD浓度计），考察冲击前后胞外聚合物(EPS)组分及含量变化，采取调节供氧量的方式应对冲击，分析供氧量与EPS变化之间的相关性。结果表明：在808.2~810.0、1 212.0~1 228.0、1 586.0~1 605.0 mg/L 3种有机负荷瞬时冲击下，冲击后EPS组分中蛋白质(PN)含量无明显变化，多糖(PS)的峰值增量与有机负荷大小有一定相关性，有机负荷冲击越大，PS峰值增量越大，PS峰值越高，EPS恢复至冲击前的时间越长；相同有机负荷下提高供氧量，PS的峰值增量减小，PS峰值变低，恢复至冲击前所需的时间缩短。
更新日期/Last Update: 2022-03-17