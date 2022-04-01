[1] 杜超,宋瑞平,陈国芬,等. 绿色屋顶常用改良土基质初期污染物淋失特性实验研究[J].环境污染与防治,2021,43(12):1526.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1526.
绿色屋顶常用改良土基质初期污染物淋失特性实验研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年12期
- 页码:
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1526
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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杜超; 宋瑞平; 陈国芬; 马文滢; 郭帅
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1.合肥工业大学土木与水利工程学院，安徽 合肥 230009；2.中国农业大学资源与环境学院，北京 100193；3.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，浙江 杭州 310014
- 关键词:
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绿色屋顶; 改良土; 污染物淋失
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以常用的改良土为基质构建9个绿色屋顶模型装置，以室内人工降雨实验和室外自然降雨实验相结合的方式，测定各装置出流的水质变化。结果表明：以田园土、浮石（体积比1.0∶1.0）为基质的装置GR1出流水质较好，不存在污染物淋失风险，但后期植物生长情况明显差于其他装置；以腐叶土、蛭石、沙土（体积比7.0∶2.0∶1.0）为基质的装置GR6初期出流的总氮（TN）、总磷（TP）、COD平均质量浓度分别为13.61、2.98、684.87 mg/L，表现出了较高的污染物淋失，应谨慎使用；装置GR4（轻沙壤土、腐殖土、蛭石体积比5.0∶3.0∶2.0）、GR5（轻沙壤土、腐殖土、珍珠岩、蛭石体积比2.5∶5.0∶2.0∶0.5）出流的氮、磷污染物浓度较低，表现出硝态氮和亚硝态氮的滞留效应，且装置内植物生长情况一直较优良，推荐作为绿色屋顶建造的改良土基质；基质中含有草炭和松针土的装置GR2、GR3出流的污染物浓度较高，绿色屋顶构建时宜适当缩减草炭和松针土的比例；为平衡绿色屋顶植物生长与出流水质，应探究确定较为合适的肥料添加比例；基质厚度对TN和COD的淋失影响较大，对TP的淋失影响较小。
更新日期/Last Update:
2022-03-17