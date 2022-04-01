以常用的改良土为基质构建9个绿色屋顶模型装置，以室内人工降雨实验和室外自然降雨实验相结合的方式，测定各装置出流的水质变化。结果表明：以田园土、浮石（体积比1.0∶1.0）为基质的装置GR1出流水质较好，不存在污染物淋失风险，但后期植物生长情况明显差于其他装置；以腐叶土、蛭石、沙土（体积比7.0∶2.0∶1.0）为基质的装置GR6初期出流的总氮（TN）、总磷（TP）、COD平均质量浓度分别为13.61、2.98、684.87 mg/L，表现出了较高的污染物淋失，应谨慎使用；装置GR4（轻沙壤土、腐殖土、蛭石体积比5.0∶3.0∶2.0）、GR5（轻沙壤土、腐殖土、珍珠岩、蛭石体积比2.5∶5.0∶2.0∶0.5）出流的氮、磷污染物浓度较低，表现出硝态氮和亚硝态氮的滞留效应，且装置内植物生长情况一直较优良，推荐作为绿色屋顶建造的改良土基质；基质中含有草炭和松针土的装置GR2、GR3出流的污染物浓度较高，绿色屋顶构建时宜适当缩减草炭和松针土的比例；为平衡绿色屋顶植物生长与出流水质，应探究确定较为合适的肥料添加比例；基质厚度对TN和COD的淋失影响较大，对TP的淋失影响较小。