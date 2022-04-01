[1] 万彦涛,张巍,余淇,等. 铁基硼掺杂多孔炭催化降解双酚A的研究[J].环境污染与防治,2021,43(12):1537.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1537.
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 铁基硼掺杂多孔炭催化降解双酚A的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1537
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 万彦涛张巍余淇修光利
 1.国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室，华东理工大学资源与环境工程学院，上海 200237；2.上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室，上海 200237；3.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200092
关键词:
 铁基金属有机骨架材料单过硫酸氢盐硼掺杂催化降解双酚A
文献标志码:
A
摘要:
 采用铁基金属有机骨架材料MIL-100(Fe)作为前驱体，外加硼源制备了铁基硼掺杂多孔炭（Fe@BPC），将其用于催化单过硫酸氢盐（PMS）降解水中双酚A（BPA），同时分析Fe@BPC的形貌结构，研究PMS浓度、催化剂投加量、初始pH等对降解效果的影响。结果表明，在催化剂投加量为0.10 g/L、PMS摩尔浓度为1.00 mmol/L、BPA为10 mg/L、初始pH=7的条件下，Fe@BPC对BPA的降解率为98.3%。在较宽的初始pH（3～11）范围内，Fe@BPC仍保持较好的催化活性，且4次循环后对BPA降解率仍可达95%以上。利用自由基淬灭实验和电子顺磁共振（EPR）技术对反应过程中产生的活性氧物质（ROS）进行了分析，结果表明，体系中可能同时存在SO-4・、・OH、・O-21O2，共同对BPA的降解发挥作用。Fe@BPC中存在的Fe0、铁氧化物、―BC2O和―BCO2是其具备良好催化活性的原因。
更新日期/Last Update: 2022-03-30