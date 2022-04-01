为了给类似填埋场环境污染状况调查提供参考，以浙江省某非正规垃圾填埋场为例，研究了填埋场内部填埋气、渗滤液、腐殖土的污染情况及稳定化水平。结果表明，填埋气CH 4 体积分数为0.1%~52.8%，75%以上的钻探点位CH 4 体积分数超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889―2008）限值（5%），且对照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554―93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297―1996），H 2 S、NH 3 、臭气浓度和非甲烷总烃也显著超标。对照GB 16889―2008，渗滤液的色度、悬浮物、COD和BOD 5 等12项指标均存在超标，悬浮物、氨氮、TN的点位超标率为100.0%。以《绿化种植土壤》（CJ/T 340―2016）Ⅲ级标准为标准，单因子污染指数、综合污染指数、内梅罗污染指数的评价结果均表明腐殖土存在重金属污染，且部分点位达重度污染，普遍超标的重金属为Cr、Cu、Zn。该填埋场整体处于未稳定状态，存在较大的环境风险和安全隐患。