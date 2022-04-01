[1] 潘霞,吕梅乐,叶碎增,等. 浙江省某非正规垃圾填埋场环境污染状况及稳定化水平研究[J].环境污染与防治,2021,43(12):1543.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1543.
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 浙江省某非正规垃圾填埋场环境污染状况及稳定化水平研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1543
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 潘霞吕梅乐叶碎增叶舒帆唐庆蝉马婷婷
 1.温州市生态环境局洞头分局，浙江 温州 325000；2.浙江省丽水生态环境监测中心，浙江 丽水 323000；3.温州市洞头区环境监测站，浙江 温州 325000；4.浙江中蓝环境科技有限公司，浙江 温州 325000；5.湖北文理学院资源环境与旅游学院，湖北 襄阳 441053
关键词:
 非正规垃圾填埋场环境污染稳定化水平
文献标志码:
A
摘要:
 为了给类似填埋场环境污染状况调查提供参考，以浙江省某非正规垃圾填埋场为例，研究了填埋场内部填埋气、渗滤液、腐殖土的污染情况及稳定化水平。结果表明，填埋气CH4体积分数为0.1%~52.8%，75%以上的钻探点位CH4体积分数超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889―2008）限值（5%），且对照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554―93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297―1996），H2S、NH3、臭气浓度和非甲烷总烃也显著超标。对照GB 16889―2008，渗滤液的色度、悬浮物、COD和BOD5等12项指标均存在超标，悬浮物、氨氮、TN的点位超标率为100.0%。以《绿化种植土壤》（CJ/T 340―2016）Ⅲ级标准为标准，单因子污染指数、综合污染指数、内梅罗污染指数的评价结果均表明腐殖土存在重金属污染，且部分点位达重度污染，普遍超标的重金属为Cr、Cu、Zn。该填埋场整体处于未稳定状态，存在较大的环境风险和安全隐患。

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更新日期/Last Update: 2022-03-30