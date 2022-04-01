[1] 任超,杜倩倩,夏炎,等. 典型矿区农用地土壤重金属污染评价分区探讨[J].环境污染与防治,2021,43(12):1562.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1562.
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 典型矿区农用地土壤重金属污染评价分区探讨()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1562
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 任超杜倩倩夏炎王浩朱利文李竞天姚立伟
 1.河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院，河南 洛阳 471023；2.中国地质大学（武汉）地球物理与空间信息学院，湖北 武汉 430070
关键词:
 农用地风险管控安全利用严格管控
文献标志码:
A
摘要:
 以豫西某典型矿区农用地为研究对象，采集表层土壤样本与农作物样本，依据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618―2018)对区域内农田土壤环境质量进行等级划分，并根据划分结果提出不同管控或修复建议。结果表明，研究区内主要污染重金属为Cd、As、Pb、Zn，污染区域面积分别占89.90%、34.73%、51.69%、34.91%，4种重金属间存在较强相关性，主要来源为区内铅锌矿采矿、冶炼企业；研究区农作物中，主要超标物质为Cd；根据研究区土壤重金属含量，研究区优先保护类、安全利用类、严格管控类面积占比分别为1.49%、83.87%、14.63%；结合研究区农作物质量对土壤环境质量等级划分结果进行调整，调整后优先保护类、安全利用类、严格管控类面积占比分别为2.54%、83.21%、14.25%。最后，针对GB 15618―2018使用过程中存在的问题进行阐述，并提出相应建议。

相似文献/References:

[1]马妍,董彬彬,柳晓娟,等. 美国制度控制在污染地块风险管控中的应用及对中国的启示[J].环境污染与防治,2018,40(1):100.
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更新日期/Last Update: 2022-03-30