以豫西某典型矿区农用地为研究对象，采集表层土壤样本与农作物样本，依据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618―2018)对区域内农田土壤环境质量进行等级划分，并根据划分结果提出不同管控或修复建议。结果表明，研究区内主要污染重金属为Cd、As、Pb、Zn，污染区域面积分别占89.90%、34.73%、51.69%、34.91%，4种重金属间存在较强相关性，主要来源为区内铅锌矿采矿、冶炼企业；研究区农作物中，主要超标物质为Cd；根据研究区土壤重金属含量，研究区优先保护类、安全利用类、严格管控类面积占比分别为1.49%、83.87%、14.63%；结合研究区农作物质量对土壤环境质量等级划分结果进行调整，调整后优先保护类、安全利用类、严格管控类面积占比分别为2.54%、83.21%、14.25%。最后，针对GB 15618―2018使用过程中存在的问题进行阐述，并提出相应建议。