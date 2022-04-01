采集宿州市煤矿区40个土壤样品并测定其Zn、Cr、Cd、Pb、Cu、As的含量，运用标准化法和相对累积频率法确定各重金属的地球化学基线值，在此基础上，利用地积累指数法和富集因子法评价宿州市煤矿区土壤重金属污染富集状况。结果表明：（1）除Cd外宿州市煤矿区土壤重金属含量低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 15618―2018）中的风险筛选值，但基本都高于宿州市非矿区土壤环境背景值；（2）两种方法计算的重金属地球化学基线值比较接近，取两者平均值得到宿州市煤矿区Zn、Cr、Cd、Pb、Cu、As的地球化学基线值分别为63.93、67.20、0.32、20.26、23.62、13.90 mg/kg；（3）6种重金属地积累指数排序为Cd>Cu>Pb>As>Zn>Cr，Cd、Cu和Pb基本处于无污染至轻度污染状态，Zn、Cr和As大多处于无污染状态；（4）宿州市矿区土壤Cd、Cu属中度富集，Pb、As、Zn和Cr为轻度富集，Cd、Cu富集因子呈偏态分布，不同采样点富集程度差异大，Zn、Cr污染程度相对集中、均匀，宿州市煤矿区土壤重金属污染一定程度上受到了人为活动的扰动，主要污染元素为Cd、Cu，其次是Pb。