[1] 湛润生,胡冬梅,甄莉娜,等. 山西省天镇县设施菜地土壤重金属污染评价及其源解析[J].环境污染与防治,2021,43(12):1573.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1573.
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 山西省天镇县设施菜地土壤重金属污染评价及其源解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1573
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 湛润生胡冬梅甄莉娜戎婷婷
 山西大同大学生命科学学院，山西 大同 037009
关键词:
 设施菜地重金属污染评价来源解析天镇县
文献标志码:
A
摘要:
 近年来农村耕地土壤重金属污染屡有报道，其中设施菜地具有复种指数高、施肥量大、栽培环境封闭等特点，易造成重金属在土壤中累积。为解析山西省天镇县设施菜地土壤重金属污染现状及重金属来源途径，采用单因子污染指数、综合污染指数以及潜在生态危害指数对天镇县设施蔬菜地土壤中Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、Ni、Hg、As共8种重金属元素的污染状况进行评价，并结合主成分分析探讨其来源。结果表明，以《温室蔬菜产地环境质量评价标准》(HJ 333―2006)为依据，天镇县设施菜地Cu、Pb、Zn、Cr、Hg、As、Ni的单因子污染指数平均值不超过1.0，污染等级均为清洁。但所有土样的Cd平均值为0.46 mg/kg，最大值达0.96 mg/kg，单因子污染指数平均值为1.54，属于轻度污染。8种重金属元素综合污染指数平均值为1.19，属于轻度污染。以山西省土壤元素背景值为评价标准，Cu、Pb、Zn、Cr、Ni、As潜在生态危害指数平均值小于40，属于轻微生态危害。Hg潜在生态危害指数平均值为63.61，属于中等生态危害。Cd潜在生态危害指数平均值为135.75，属于强生态危害。多元素潜在生态危害指数平均值为221.94，属于中等生态危害。源解析结果表明，Cu、Pb和Ni来源于成土母质释放、矿山开采、交通运输和农业活动，Cr、Cd来源于成土母质释放和农业活动，Zn、Hg来源于矿山开采、农业活动和原煤燃烧，As来源于成土母质释放、大气沉降和化肥施用。天镇县设施菜地土壤中Cd和Hg存在生态环境风险，应该引起重视。

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更新日期/Last Update: 2022-03-30