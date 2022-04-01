[1] 钟传强,胡江灵. 沉积物微生物燃料电池河口底泥修复研究[J].环境污染与防治,2021,43(12):1585.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1585.
沉积物微生物燃料电池河口底泥修复研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
-
2021年12期
- 页码:
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1585
- 栏目:
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工程应用
- 出版日期:
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2022-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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钟传强; 胡江灵
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中铁十八局集团第四工程有限公司，天津 300350
- 关键词:
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污染底泥; 沉积物微生物燃料电池; 生物修复; 微生物群落结构
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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河流污染底泥治理近年来备受重视，沉积物微生物燃料电池（SMFC）作为一种新型原位底泥修复技术广受关注。为推进SMFC装置的现场底泥去污应用，在深圳市新涌河河口进行了底泥修复实验。以蜂巢格室结构热压碳网作为阳极，石墨毡为阴极，构建了一个大尺度SMFC装置。对装置覆盖区域底泥的污染物变化情况进行了研究，并分析了阳极附近微生物群落结构的变化。运行3个月后，实验区域底泥的总有机碳、全氮质量浓度分别比不做处理低18.5%、22.5%，阳极附近微生物群落多样性得到了提升，群落结构也发生了变化。实验结果表明，装置对底泥中的污染物具有一定的降解作用，为SMFC产电去污的现场应用提供了参考。
更新日期/Last Update:
2022-03-31