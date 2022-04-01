河流污染底泥治理近年来备受重视，沉积物微生物燃料电池（SMFC）作为一种新型原位底泥修复技术广受关注。为推进SMFC装置的现场底泥去污应用，在深圳市新涌河河口进行了底泥修复实验。以蜂巢格室结构热压碳网作为阳极，石墨毡为阴极，构建了一个大尺度SMFC装置。对装置覆盖区域底泥的污染物变化情况进行了研究，并分析了阳极附近微生物群落结构的变化。运行3个月后，实验区域底泥的总有机碳、全氮质量浓度分别比不做处理低18.5%、22.5%，阳极附近微生物群落多样性得到了提升，群落结构也发生了变化。实验结果表明，装置对底泥中的污染物具有一定的降解作用，为SMFC产电去污的现场应用提供了参考。