基于WRF-CAMx模型模拟天津市“十三五”期间大气污染防治措施对PM 2.5 浓度改善的贡献，利用排放因子法计算大气污染防治措施对CO 2 减排的贡献，在此基础上构建了协同效益指数评估污染防治措施对PM 2.5 浓度改善和CO 2 减排的协同效益。结果显示，“十三五”期间主要大气污染治理措施中，散煤治理、工业锅炉改燃并网和供热锅炉改燃并网措施对PM 2.5 浓度改善的贡献最为明显，分别使PM 2.5 浓度下降18.3%、13.6%、11.1%；工业锅炉改燃并网、钢铁企业退出、清洁能源利用措施对CO 2 减排效果最为明显，分别减排834.71万、699.31万、300.05万t。综合来看，以工业锅炉改燃并网和钢铁企业退出措施对PM 2.5 浓度改善和CO 2 减排的协同效益较为显著。