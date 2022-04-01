[1] 李敏姣,李燃,李怀明,等. 天津市“十三五”期间大气污染防治措施对PM2.5和CO2的协同控制效益分析[J].环境污染与防治,2021,43(12):1614.
　[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1614.
点击复制

 天津市“十三五”期间大气污染防治措施对PM2.5和CO2的协同控制效益分析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
43卷
期数:
2021年12期
页码:
1614
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-04-01

文章信息/Info

作者:
 李敏姣李燃李怀明尹立峰张雷波王荫荫郭洪鹏
 1.天津市生态环境科学研究院，天津 300191；2.天津环科环境规划科技发展有限公司，天津 300191
关键词:
 协同控制大气污染温室气体WRF-CAMx模型天津市
文献标志码:
A
摘要:
 基于WRF-CAMx模型模拟天津市“十三五”期间大气污染防治措施对PM2.5浓度改善的贡献，利用排放因子法计算大气污染防治措施对CO2减排的贡献，在此基础上构建了协同效益指数评估污染防治措施对PM2.5浓度改善和CO2减排的协同效益。结果显示，“十三五”期间主要大气污染治理措施中，散煤治理、工业锅炉改燃并网和供热锅炉改燃并网措施对PM2.5浓度改善的贡献最为明显，分别使PM2.5浓度下降18.3%、13.6%、11.1%；工业锅炉改燃并网、钢铁企业退出、清洁能源利用措施对CO2减排效果最为明显，分别减排834.71万、699.31万、300.05万t。综合来看，以工业锅炉改燃并网和钢铁企业退出措施对PM2.5浓度改善和CO2减排的协同效益较为显著。

相似文献/References:

[1]励哉拱.环境保护对烟囱设计的要求及其计算[J].环境污染与防治,1987,(1):29.
[2]蒋美珍.抗大气污染树木的选择[J].环境污染与防治,1979,(2):17.
[3]唐永銮.大气污染预测预报[J].环境污染与防治,1979,(3):8.
[4]邹乔敏.国外“重见兰天”的五大措施[J].环境污染与防治,1980,(1):36.
[5]王诚信.浅谈激光光声光谱法监测大气污染[J].环境污染与防治,1982,(1):37.
[6]应晶扬 祁国伟.树林对大气污染扩散的影响[J].环境污染与防治,1992,(2):29.
[7]陈 仁.积极治理火葬场的恶臭污染[J].环境污染与防治,1989,(6):28.
[8]朱韶峰 黄 吉.大气最佳采样时间及其布点的探讨研究[J].环境污染与防治,1990,(3):29.
[9]马倩如 周中平 杨亚娟.霍县,宁波市城区大气总悬浮颗粒物特性及污染来源研究[J].环境污染与防治,1990,(4):2.
[10]丁　峰　李时蓓　 蔡　芳.AERMOD在国内环境影响评价中的实例验证与应用[J].环境污染与防治,2007,(12):953.

更新日期/Last Update: 2022-03-31