以上海市垃圾分类实践为例，追踪了强制分类一年来上海市湿垃圾的变化特征，并根据目前在运行的实际湿垃圾处理工程案例，系统分析总结了湿垃圾集中处理技术运行过程中的困境和问题。结果表明，上海市人均湿垃圾产量为0.39 kg/d，具有高油盐、高含水率、高有机质等特点，具备较好的资源化前景。当前湿垃圾典型处理技术主要有好氧堆肥、厌氧消化和生物转化，从技术可行、经济实用以及环境效应等角度比较了3种典型技术的特点。针对湿垃圾集中处理存在的产物出路不明确、处置过程中的二次污染严重等问题，从湿垃圾出路、投资成本等方面提出针对性建议，为湿垃圾处理路径选择和问题解决提供科学支撑。