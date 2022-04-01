[1] 胡愈之,楼紫阳,陈芳源,等. 湿垃圾集中处理技术的困境分析及发展建议[J].环境污染与防治,2021,43(12):1620.
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[J].Environmental Pollution & Control,2021,43(12):1620.
湿垃圾集中处理技术的困境分析及发展建议()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
43卷
- 期数:
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2021年12期
- 页码:
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1620
- 栏目:
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环境管理
- 出版日期:
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2022-04-01
文章信息/Info
- 作者:
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胡愈之; 楼紫阳; 陈芳源; 贾悦; 赵由才
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1.上海交通大学中英国际低碳学院，上海 201306；2.上海交通大学环境科学与工程学院，上海 200240；3.上海市固体废物处理与资源化工程研究中心，上海 200240；4.中国城市治理研究院，上海 200030；5.上海市农工民主党上海市委员会,上海 200241；6.上海环境卫生工程设计院有限公司，上海 200232；7.同济大学环境科学与工程学院，上海 200092
- 关键词:
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湿垃圾; 组分特征; 处理技术; 环境效应; 垃圾分类
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以上海市垃圾分类实践为例，追踪了强制分类一年来上海市湿垃圾的变化特征，并根据目前在运行的实际湿垃圾处理工程案例，系统分析总结了湿垃圾集中处理技术运行过程中的困境和问题。结果表明，上海市人均湿垃圾产量为0.39 kg/d，具有高油盐、高含水率、高有机质等特点，具备较好的资源化前景。当前湿垃圾典型处理技术主要有好氧堆肥、厌氧消化和生物转化，从技术可行、经济实用以及环境效应等角度比较了3种典型技术的特点。针对湿垃圾集中处理存在的产物出路不明确、处置过程中的二次污染严重等问题，从湿垃圾出路、投资成本等方面提出针对性建议，为湿垃圾处理路径选择和问题解决提供科学支撑。
更新日期/Last Update:
2022-03-31