[1] 康雅茹,田光明,何若. 小麦秸秆预处理对厌氧消化性能的影响研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):1.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):1.
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 小麦秸秆预处理对厌氧消化性能的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
1
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 康雅茹田光明何若
 1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.浙江工商大学环境科学与工程学院，浙江省固体废物处理与资源化重点实验室,浙江 杭州 310012
关键词:
 小麦秸秆厌氧消化酸预处理碱预处理消化液预处理
文献标志码:
A
摘要:
 针对小麦秸秆厌氧消化水解限速步骤，研究了酸、碱和污泥发酵消化液（以下简称消化液）预处理对小麦秸秆厌氧消化性能的影响。结果表明，酸和消化液预处理可以加速小麦秸秆水解酸化，在厌氧发酵第4天时产气中测得甲烷，早于对照和碱预处理。与对照相比，酸、消化液和碱预处理后小麦秸秆和污泥共消化体系的产气量可分别提高13.7%、12.0%和9.2%，产甲烷量可分别提高7.4%、9.5%和5.2%，但碱预处理会延滞厌氧消化产甲烷阶段。厚壁菌门（Firmicutes）是厌氧消化反应器中最主要的菌门，主要包括己酸菌属（Caproiciproducen s)、乙醇生孢产氢菌属（Hydrogenispora）、瘤胃梭菌属（Ruminiclostridium）、罗伊氏乳杆菌属（Lactobacillus）和Ruminiclostridium_1属等，其中己酸菌属和乙醇生孢产氢菌属可以作为小麦秸秆和污泥共消化的监测指标，在厌氧消化前期反应器中微生物主要为己酸菌属，而后期主要为乙醇生孢产氢菌属。

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更新日期/Last Update: 2022-04-18