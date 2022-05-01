[1] 张雅洁,杜崇宣,杨思林,等. 砷胁迫对不同物候期香蒲根系分泌物的影响[J].环境污染与防治,2022,44(1):8.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):8.
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 砷胁迫对不同物候期香蒲根系分泌物的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
8
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 张雅洁杜崇宣杨思林刘云根王妍马荣
 1.西南林业大学生态与环境学院，云南 昆明 650224;2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室，云南 昆明 650224
关键词:
 砷胁迫物候期香蒲根系分泌物
文献标志码:
A
摘要:
 为探究典型湿地挺水植物香蒲(Typha angustifolia L.)在砷（As）污染生境中不同物候期的根系分泌物变化特征，测定并分析了As胁迫下的香蒲根系分泌物构成。结果表明：（1）香蒲根系分泌物主要包括烃类、酚类、生物碱类，枯黄期仅有这3类分泌物，幼苗期还有少量唑类，花果期根系分泌物种类最丰富，出现了特有的有机酸类和酯类；（2）香蒲对As具有耐受性，在As胁迫下香蒲通过根系分泌物的改变来适应，如酚类、有机酸类和酯类等，特别是酚类在3个物候期均表现出随As浓度升高而增加的趋势。
更新日期/Last Update: 2022-04-18