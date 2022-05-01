为探究典型湿地挺水植物香蒲(Typha angustifolia L.)在砷（As）污染生境中不同物候期的根系分泌物变化特征，测定并分析了As胁迫下的香蒲根系分泌物构成。结果表明：（1）香蒲根系分泌物主要包括烃类、酚类、生物碱类，枯黄期仅有这3类分泌物，幼苗期还有少量唑类，花果期根系分泌物种类最丰富，出现了特有的有机酸类和酯类；（2）香蒲对As具有耐受性，在As胁迫下香蒲通过根系分泌物的改变来适应，如酚类、有机酸类和酯类等，特别是酚类在3个物候期均表现出随As浓度升高而增加的趋势。