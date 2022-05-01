相似文献/References:
[1]袁丽梅 张传义 张雁秋等.水力停留时间对膜生物反应器复合工艺污水处理特性的影响[J].环境污染与防治,2007,(5):363.
[2]胡永春 周少奇 钟红春.水力负荷对厌氧氨氧化反应器运行影响的研究[J].环境污染与防治,2008,(1):37.
[3]陈英文 陈 徉 沈树宝.常温下连续流短程硝化反硝化研究[J].环境污染与防治,2008,(4):6.
[4]喻学敏 许明 周军等.水力停留时间对厌氧折流式反应器处理印染废水运行效果影响的研究[J].环境污染与防治,2010,(4):44.
[5]邱立平[]马 军张立昕.水力停留时间对曝气生物滤池处理效能及运行特性的影响[J].环境污染与防治,2004,(6):433.
[6]范立梅.生物膜反应器连续处理餐饮废水[J].环境污染与防治,1999,(3):12.
[7]傅德龙 余淦申 郭茂新.兼氧接触工艺处理造纸中段废水中间试验的研究[J].环境污染与防治,1994,(3):19.
[8]石明岩,冯兆继,余建恒,等.垃圾渗滤液与城市污水同时处理系统优化运行策略探讨[J].环境污染与防治,2011,(8):18.
[9]裴廷权,操艳兰,祝雅杰,等.A3/O－移动床生物膜反应器组合工艺处理生活污水的实验研究[J].环境污染与防治,2016,38(4网):1.
[10]王泽波,严建华,王飞. 外循环生物流化床挂膜启动研究[J].环境污染与防治,2017,39(6):669.
[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):669.