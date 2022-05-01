[1] 李远威,郝凯越,宗永臣,等. 高原生境不同水力停留时间下A2/O工艺活性污泥微生物代谢机制研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):20.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):20.
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 高原生境不同水力停留时间下A2/O工艺活性污泥微生物代谢机制研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
20
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 李远威郝凯越宗永臣尤俊豪郭明哲
 西藏农牧学院水利土木工程学院，西藏 林芝 860000
关键词:
 高原生境水力停留时间A2/O工艺菌属功能代谢机制
文献标志码:
A
摘要:
 在高原生境下构建不同水力停留时间（HRT）运行工况的A2/O系统，结合水质分析及对好氧池活性污泥的16S rRNA基因测序，对微生物优势菌属功能和代谢途径进行研究。结果表明：高原生境下HRT为26.25 h时A2/O工艺处理效果总体最好，微生物优势菌属代谢功能以有机物降解、反硝化脱氮和聚磷菌除磷为主，代谢途径以碳氮磷代谢为主；在高原生境下，应对外界环境变化的细菌双组分调节功能(ko02020)丰度较大，该代谢途径在适应环境变化中有显著作用，是高原生境下的优势代谢途径；微生物细胞中rpoE基因丰度偏大，为微生物适应高原环境提供了保障。HRT为26.25 h时微生物功能基因总丰度最大，可见26.25 h是高原生境下A2/O工艺最佳HRT运行工况。

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　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):669.

更新日期/Last Update: 2022-04-18