在高原生境下构建不同水力停留时间（HRT）运行工况的A2/O系统，结合水质分析及对好氧池活性污泥的16S rRNA基因测序，对微生物优势菌属功能和代谢途径进行研究。结果表明：高原生境下HRT为26.25 h时A2/O工艺处理效果总体最好，微生物优势菌属代谢功能以有机物降解、反硝化脱氮和聚磷菌除磷为主，代谢途径以碳氮磷代谢为主；在高原生境下，应对外界环境变化的细菌双组分调节功能(ko02020)丰度较大，该代谢途径在适应环境变化中有显著作用，是高原生境下的优势代谢途径；微生物细胞中rpoE基因丰度偏大，为微生物适应高原环境提供了保障。HRT为26.25 h时微生物功能基因总丰度最大，可见26.25 h是高原生境下A2/O工艺最佳HRT运行工况。