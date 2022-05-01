[1] 李振东,孙艳梅,李士娜,等. 铜铈二元材料催化臭氧降解草酸的研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):33.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):33.
铜铈二元材料催化臭氧降解草酸的研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年1期
- 页码:
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33
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-05-01
文章信息/Info
- 作者:
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李振东; 孙艳梅; 李士娜; 刘东方; 李慧婷
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1.交通运输部天津水运工程科学研究所，天津 300456；2.天津生态城水务投资建设有限公司，天津 300457；3.南开大学环境科学与工程学院，天津 300350
- 关键词:
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CuO-CeO2; 草酸; 臭氧; 单线态氧
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用水热/焙烧法合成了铜铈二元复合催化剂（CuO-CeO2），并通过X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对其进行了表征。以草酸为模型化合物，应用CuO-CeO2为催化剂进行连续流催化臭氧降解动态试验。结果表明：25 min时草酸去除率达到97.66%，远高于臭氧（2.66%）、CuO/臭氧（7.38%）和CeO2/臭氧（5.47%）反应体系，草酸矿化率为95.21%；CuO-CeO2/臭氧反应体系的最佳反应条件为初始pH=7、臭氧质量浓度30 mg/L、催化剂投加量0.20 g/L；CuO-CeO2经5次循环再用仍可去除90%以上的草酸，具有优良的稳定性和可再用性。CuO-CeO2催化臭氧过程中有羟基自由基的产生但并不起主导作用，单线态氧是导致草酸降解的主要活性氧化种。
更新日期/Last Update:
2022-04-18