采用水热/焙烧法合成了铜铈二元复合催化剂（CuO-CeO 2 ），并通过X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对其进行了表征。以草酸为模型化合物，应用CuO-CeO 2 为催化剂进行连续流催化臭氧降解动态试验。结果表明：25 min时草酸去除率达到97.66%，远高于臭氧（2.66%）、CuO/臭氧（7.38%）和CeO 2 /臭氧（5.47%）反应体系，草酸矿化率为95.21%；CuO-CeO 2 /臭氧反应体系的最佳反应条件为初始pH=7、臭氧质量浓度30 mg/L、催化剂投加量0.20 g/L；CuO-CeO 2 经5次循环再用仍可去除90%以上的草酸，具有优良的稳定性和可再用性。CuO-CeO 2 催化臭氧过程中有羟基自由基的产生但并不起主导作用，单线态氧是导致草酸降解的主要活性氧化种。