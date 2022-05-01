[1] 向怡,史学峰,吴玉生. 大同盆地复杂地形下近场大气污染物扩散模型选取研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):45.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):45.
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 大同盆地复杂地形下近场大气污染物扩散模型选取研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
45
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 向怡史学峰吴玉生
 1.中国辐射防护研究院，山西 太原 030006；2.山西省生态环境保护服务中心，山西 太原 030006
关键词:
 AERMODCALPUFF大同盆地复杂地形
文献标志码:
A
摘要:
 基于大同盆地地形和气象站数据对山区复杂地形下的近地面风场特征进行分析，发现大同盆地内特殊的地形构造所形成的气流通道对其主导风向存在明显影响。在不开展实地气象观测、仅引用周边气象站数据的条件下，CALPUFF模拟的电厂处西南、东北风向风频分别为40.5%、14.9%，AERMOD模拟的电厂处西南、东北风向风频分别为19.1%、8.2%，表明CALPUFF能更好地描述电厂受盆地东北―西南方向气流通道形成的主导风场影响。AERMOD存在低估重要敏感点环境影响的问题。因此，当山区盆地复杂地形下形成通道地形时，CALPUFF较AERMOD能更合理地模拟近场复杂地形及其风场对污染物扩散的影响。

相似文献/References:

[1] 崔建升,雷团团,伯鑫,等. 海南省大气污染源排放清单及环境影响研究[J].环境污染与防治,2020,42(6):651.

更新日期/Last Update: 2022-04-18