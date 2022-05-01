基于大同盆地地形和气象站数据对山区复杂地形下的近地面风场特征进行分析，发现大同盆地内特殊的地形构造所形成的气流通道对其主导风向存在明显影响。在不开展实地气象观测、仅引用周边气象站数据的条件下，CALPUFF模拟的电厂处西南、东北风向风频分别为40.5%、14.9%，AERMOD模拟的电厂处西南、东北风向风频分别为19.1%、8.2%，表明CALPUFF能更好地描述电厂受盆地东北―西南方向气流通道形成的主导风场影响。AERMOD存在低估重要敏感点环境影响的问题。因此，当山区盆地复杂地形下形成通道地形时，CALPUFF较AERMOD能更合理地模拟近场复杂地形及其风场对污染物扩散的影响。