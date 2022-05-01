2020年6―12月，在崇明生态岛“两无化”水稻种植基地进行大田实验，检测并分析了生物降解地膜的微观形貌、化学结构、相对分子量，探究不同厚度生物降解地膜的降解以及物理化学性质的变化。结果表明：随着覆膜时间延长，不同厚度的生物降解地膜表面均出现孔洞且数量逐渐增多；生物降解地膜中聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）可能发生了诺里什Ⅱ型反应，导致高分子材料分子链的断裂；生物降解地膜相对分子量均先增后减，地膜中高分子在稻田环境中发生了的断裂、重组、分解，形成分子量相对较小的降解物；覆膜135 d时厚度为0.010 0、0.009 0、0.008 5 mm的生物降解地膜的数均分子量分别比初始下降了15.32%、28.54%、22.88%，重均分子量则分别下降了17.00%、21.73%、16.21%。