[1] 宋欣,沈峥,乔恒波,等. 不同厚度生物降解地膜在崇明生态岛“两无化”稻田中的降解特性研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):51.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):51.
不同厚度生物降解地膜在崇明生态岛“两无化”稻田中的降解特性研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年1期
- 页码:
-
51
- 栏目:
-
研究报告
- 出版日期:
-
2022-05-01
文章信息/Info
- 作者:
-
宋欣; 沈峥; 乔恒波; 石惠娴; 司慧萍; 张亚雷
-
1.同济大学国家设施农业工程技术研究中心，上海 200092；2.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室，上海 200092
- 关键词:
-
生物降解地膜; 厚度; “两无化”水稻田; 降解特性
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
2020年6―12月，在崇明生态岛“两无化”水稻种植基地进行大田实验，检测并分析了生物降解地膜的微观形貌、化学结构、相对分子量，探究不同厚度生物降解地膜的降解以及物理化学性质的变化。结果表明：随着覆膜时间延长，不同厚度的生物降解地膜表面均出现孔洞且数量逐渐增多；生物降解地膜中聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）可能发生了诺里什Ⅱ型反应，导致高分子材料分子链的断裂；生物降解地膜相对分子量均先增后减，地膜中高分子在稻田环境中发生了的断裂、重组、分解，形成分子量相对较小的降解物；覆膜135 d时厚度为0.010 0、0.009 0、0.008 5 mm的生物降解地膜的数均分子量分别比初始下降了15.32%、28.54%、22.88%，重均分子量则分别下降了17.00%、21.73%、16.21%。
更新日期/Last Update:
2022-04-29