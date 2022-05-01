[1] 侯静涛,刘娟,向永金,等. 土壤中重金属累积预测模型研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(1):72.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):72.
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 土壤中重金属累积预测模型研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
72
栏目:
综述
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 侯静涛刘娟向永金王梦青方凯秦褚楚乔敏
 1.国家环境保护土壤健康诊断与绿色修复重点实验室,华中农业大学资源与环境学院，湖北 武汉 430070；2.中国科学院生态环境研究中心，北京 100085
关键词:
 重金属土壤累积预测模型
文献标志码:
A
摘要:
 健康的土壤是维持人体健康以及国家粮食安全的重要保障。中国部分地区土壤重金属污染较为严重，因此采用合理的预测模型对土壤中的重金属污染状况进行分析和预测，对于土壤的健康管理具有重要意义。聚焦土壤中重金属累积预测模型研究现状，简要分析土壤中重金属的累积行为，阐述不同重金属累积预测模型原理以及实际应用，总结影响预测模型准确度的因素，指出土壤中重金属累积预测模型存在的不足，并对未来发展趋势进行展望。

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更新日期/Last Update: 2022-04-29