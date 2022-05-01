[1] ºØ½ðÁë,ÖÜÓÀÈª,½ªéª,µÈ. »ùÓÚCaO2µÄÎÛÄà´¦ÀíÓ¦ÓÃ¼¼ÊõÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2022,44(1):79.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):79.
µã»÷¸´ÖÆ

 »ùÓÚCaO2µÄÎÛÄà´¦ÀíÓ¦ÓÃ¼¼ÊõÑÐ¾¿½øÕ¹()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
44¾í
ÆÚÊý:
2022Äê1ÆÚ
Ò³Âë:
79
À¸Ä¿:
×ÛÊö
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-05-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ºØ½ðÁëÖÜÓÀÈª½ªéªÁõÑÇÄÐÕÅ°¬
 ¶«»ª´óÑ§»·¾³¿ÆÑ§Óë¹¤³ÌÑ§Ôº£¬ÉÏº£ 201620
¹Ø¼ü´Ê:
 CaO2ÎÛÄà¼õÁ¿»¯ÎÞº¦»¯×ÊÔ´»¯
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 Ëæ×ÅÎÛË®´¦Àí³§ÅÅÄàÁ¿µÄ¾çÔö£¬ÎÛÄàµÄ´¦Àí´¦ÖÃ³ÉÎªµ±½ñ¼±Ðè½â¾öµÄ»·¾³ÎÊÌâÖ®Ò»¡£»ùÓÚÄ¿Ç°ÎÛÄà´¦ÀíÖÐCaO2Ïà¹Ø¼¼ÊõµÄÑÐ¾¿ÏÖ×´£¬×ÛÊöÁËCaO2¼¼Êõ¶ÔÓÚÎÛÄà¼õÁ¿»¯¡¢ÎÞº¦»¯¡¢×ÊÔ´»¯´¦ÀíµÄ´Ù½ø×÷ÓÃ£¬°üÀ¨¸ÄÉÆÎÛÄàÍÑË®ÐÔÄÜ¡¢ÊµÏÖÎÛÄàÔöÈÜ¼õÁ¿¡¢È¥³ýÎÛÄàÖÐµÄÓÐ»úÎÛÈ¾Îï¼°ÖØ½ðÊô¡¢´Ù½øÎÛÄàÑáÑõÏû»¯²úËá²úÇâ²ú¼×ÍéµÈ£¬Õ¹ÍûÁËCaO2Ïà¹Ø¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹Ç°¾°£¬ÒÔÆÚÎªCaO2Ïà¹ØÎÛÄà´¦Àí¼¼ÊõµÄÑÐ¾¿ÓëÓ¦ÓÃÌá¹©²Î¿¼¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]°¬´äÁá,²ÌÀöÔÆ.ºì°ßî’Ìå³æÔÚ»îÐÔÎÛÄàÖÐµÄÉú³¤ÌØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(8):62.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2022-04-29