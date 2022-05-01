[1] 祝冲之,余冉,龙涛,等. 醌指纹法及其在环境微生物领域的应用[J].环境污染与防治,2022,44(1):85.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):85.
醌指纹法及其在环境微生物领域的应用()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年1期
- 页码:
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85
- 栏目:
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综述
- 出版日期:
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2022-05-01
文章信息/Info
- 作者:
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祝冲之; 余冉; 龙涛; 张晓东; 罗默也; 孙丽伟
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1.东南大学能源与环境学院，江苏 南京 210096；2.生态环境部南京环境科学研究所，江苏 南京 210019
- 关键词:
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类异戊二烯醌; 醌指纹法; 微生物群落; 生物多样性; 丰度
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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微生物在环境中的丰度和多样性受到广泛关注。系统介绍了一种通过分析微生物菌群中电子传递体的种类和数量来表征其群落丰度和多样性的方法――醌指纹法。综述了醌指纹法的原理和检测分析手段，归纳了醌指纹法在废水处理、水体、土壤和堆肥环境场景中的应用，此外还分析了醌指纹法的优缺点。最后，对醌指纹法在未来微生物治理领域的应用进行了展望。
更新日期/Last Update:
2022-04-29