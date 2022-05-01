微生物在环境中的丰度和多样性受到广泛关注。系统介绍了一种通过分析微生物菌群中电子传递体的种类和数量来表征其群落丰度和多样性的方法――醌指纹法。综述了醌指纹法的原理和检测分析手段，归纳了醌指纹法在废水处理、水体、土壤和堆肥环境场景中的应用，此外还分析了醌指纹法的优缺点。最后，对醌指纹法在未来微生物治理领域的应用进行了展望。