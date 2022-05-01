[1] 刘佳伟,杨明生. 鄱阳湖流域重金属污染评价与分析[J].环境污染与防治,2022,44(1):99.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(1):99.
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 鄱阳湖流域重金属污染评价与分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
99
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 刘佳伟杨明生
 南昌大学资源环境与化工学院，江西 南昌 330031
关键词:
 鄱阳湖流域重金属污染评价来源
文献标志码:
A
摘要:
 为分析评价鄱阳湖流域重金属积累污染情况，采集流域内沉积物及土壤样品，测定其Cu、Pb、Zn、Cr、Cd、As、Hg含量以及pH、氧化还原电位（Eh）、有机质（SOM）以及黏粒含量等理化参数，采用地累积指数法、潜在生态危害指数法评价流域内沉积物及土壤的重金属污染水平，利用相关性分析法及主成分分析法解析重金属污染的影响因素及来源。结果表明:鄱阳湖流域沉积物和土壤中重金属含量存在明显差异，两者可能存在不同的重金属污染机制；Cu、Pb、Zn是沉积物中主要累积的元素，沉积物剖面垂向分布规律不明显；鄱阳湖流域土壤质量良好,沉积物重金属污染和生态风险较土壤严重，应该引起重视；沉积物和土壤重金属含量与pH、Eh呈负相关关系，与SOM、黏粒含量总体呈正相关关系；主成分分析结果显示，人为工农业活动是鄱阳湖流域重金属污染的主要来源。

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更新日期/Last Update: 2022-04-29