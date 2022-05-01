基于江苏启东邻近海域2019年4月、10月海水的调查数据，探讨该海域溶解无机氮（DIN）、溶解无机磷（DIP）的分布特征及成因，分析氮磷营养盐的构成特点，评价该海域的营养水平，通过DIN、DIP与环境因子的相关性分析，探讨影响DIN和DIP的主要环境因素。结果表明，春季各监测站位DIN、DIP平均质量浓度分别为0.355、0.005 mg/L。秋季各监测站位DIN、DIP平均质量浓度分别为0.226、0.012 mg/L。该海域春季受长江冲淡水影响显著，表层DIN、DIP平面分布总体均呈现南部高、北部低的趋势。秋季表层DIN、DIP分布则受启东陆源径流影响较大，表现出近岸高、离岸低的特征。秋季底层DIP分布呈现与表层相反的特征，表明底层DIP可能有其他的来源。硝酸盐氮是该海域春秋季DIN的主要存在形式。春秋季各监测站位N/P（摩尔比）平均值分别为288.0、42.7，表明磷是该海域尤其是春季初级生产力的限制因素。该海域春秋季营养水平总体较低，但部分河口区域处于富营养化状态。