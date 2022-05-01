[1] 谭映宇,王慧荣,张宇,等. 嘉兴市印染行业中水回用率影响因素及对策研究[J].环境污染与防治,2022,44(1):129.
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 嘉兴市印染行业中水回用率影响因素及对策研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年1期
页码:
129
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-05-01

文章信息/Info

作者:
 谭映宇王慧荣张宇陈泽军王震张敏东任旭锋王晓敏
 浙江省生态环境科学设计研究院，浙江 杭州 310007
关键词:
 嘉兴市印染废水中水回用率问题诊断治理策略
文献标志码:
A
摘要:
 对嘉兴市3类印染企业中水回用率影响因素进行了全面调查，并对废水排放量大的化纤印染企业开展了典型调查。结果表明：嘉兴市印染企业共354家，小型企业占65.3%，微型企业占16.1%。化纤印染企业占57.6%，其原料和助剂用量最大，废水排放量最高。不同染色工艺中，溢流染色工艺COD产污系数最大，31家化纤印染、22家棉印染企业采用此工艺；卷染染色工艺氨氮和TN产污系数最大，6家棉印染企业采用此工艺。典型化纤印染企业水解池BOD/COD（B/C，质量比）≤0.3，膜浓缩液盐分高，总溶解固体（TDS）为5 620~8 803 mg/L， COD去除率为5.1%～75.0%，氨氮去除率为39.8%～59.2%，TN去除率为-12.9%～8.4%。生化出水中主要残留有机物是难降解的邻苯二甲酸酯类，苯胺类和芳香烃化合物。活性污泥菌群中土微菌属（Pedomicrobium）和unclassified_f_Rhodocyclaceae功能菌群相对丰度低于1.6%。针对嘉兴市小微印染企业占比高，染色工艺产污系数大，废水处理生化效果差，膜浓缩液盐分高等问题，提出了加快行业整合淘汰提升，采用先进的气流（气液）染色的清洁生产工艺，推广废水深度削减技术等对策。

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更新日期/Last Update: 2022-04-29