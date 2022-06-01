以废弃物沼渣和含铁剩余污泥为原料，采用一步热解法制备沼渣生物炭基Fenton催化剂（以下简称催化剂），构建了非均相Fenton反应体系处理含吡虫啉模拟废水，考察了H 2 O 2 和催化剂用量对吡虫啉去除率的影响。结果表明，非均相Fenton反应体系中，H 2 O 2 最佳投加量为0.50 g/L，催化剂最佳投加量为1.00 g/L，室温下反应120 min后吡虫啉去除率可达99%左右。与传统Fenton氧化系统相比，非均相Fenton体系可有效缓解铁泥的产生，具有更宽的pH适用范围，催化剂重复利用性好，金属离子溶出较少，具有“以废治废”和经济环保等特点，为废弃物沼渣的回收利用和农药废水高效处理提供了新思路，具有较好的应用前景。