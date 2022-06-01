[1] 庄海峰,赵宇飞,丁少华,等. 沼渣生物炭基Fenton催化剂的制备及其高效降解吡虫啉农药废水的研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):149.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):149.
沼渣生物炭基Fenton催化剂的制备及其高效降解吡虫啉农药废水的研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年2期
- 页码:
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149
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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庄海峰; 赵宇飞; 丁少华; 金晖; 谢巧娜
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1.浙江科技学院浙江省废弃生物质循环利用与生态处理技术重点实验室，浙江 杭州 310023;2.绍兴市粮油作物技术推广中心，浙江 绍兴 312000
- 关键词:
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非均相Fenton反应体系; 沼渣生物炭; 催化剂; 吡虫啉; 农药废水
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以废弃物沼渣和含铁剩余污泥为原料，采用一步热解法制备沼渣生物炭基Fenton催化剂（以下简称催化剂），构建了非均相Fenton反应体系处理含吡虫啉模拟废水，考察了H2O2和催化剂用量对吡虫啉去除率的影响。结果表明，非均相Fenton反应体系中，H2O2最佳投加量为0.50 g/L，催化剂最佳投加量为1.00 g/L，室温下反应120 min后吡虫啉去除率可达99%左右。与传统Fenton氧化系统相比，非均相Fenton体系可有效缓解铁泥的产生，具有更宽的pH适用范围，催化剂重复利用性好，金属离子溶出较少，具有“以废治废”和经济环保等特点，为废弃物沼渣的回收利用和农药废水高效处理提供了新思路，具有较好的应用前景。
更新日期/Last Update:
2022-05-23