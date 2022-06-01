为探讨不同类型生物炭对猪粪堆肥过程中抗生素和抗生素抗性基因（ARGs）的削减规律，分别将玉米秸秆生物炭、竹炭和猪粪生物炭添加到猪粪中进行好氧堆肥，解析不同类型生物炭添加对猪粪堆肥过程中抗生素浓度和ARGs丰度的影响。研究发现，添加竹炭堆肥对抗生素的平均去除率最高（97%），其中对四环素类抗生素的去除率高达98%；添加玉米秸秆生物炭堆肥对3类抗生素的去除率均是各处理组中最低的，平均去除率为84%，特别是磺胺类抗生素，去除率仅有74%；添加猪粪生物炭堆肥对抗生素的平均去除率达90%，对四环素类抗生素的去除率较高（94%），而对磺胺类抗生素的去除率较低（80%），因此具有选择性。添加竹炭堆肥中ARGs的总丰度下降最多（48%），其中，qnrS的丰度下降了97%；添加玉米秸秆生物炭堆肥中ARGs的丰度下降了23%，其中sul2的丰度增加；添加猪粪生物炭堆肥中ARGs的丰度下降了36%，其中sul3的丰度仅下降了2%。因此，与添加玉米秸秆生物炭和猪粪生物炭相比，添加竹炭堆肥对抗生素及ARGs的削减效果最好。