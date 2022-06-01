[1] 包灿鑫,张园,陈明龙,等. 不同生物炭对猪粪堆肥过程中抗生素及抗生素抗性基因的削减规律研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):160.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):160.
不同生物炭对猪粪堆肥过程中抗生素及抗生素抗性基因的削减规律研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年2期
- 页码:
-
160
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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包灿鑫; 张园; 陈明龙; 周; 洁; 何文程; 史鑫成
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苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215009
- 关键词:
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生物炭; 猪粪; 好氧堆肥; 抗生素; 抗生素抗性基因
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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为探讨不同类型生物炭对猪粪堆肥过程中抗生素和抗生素抗性基因（ARGs）的削减规律，分别将玉米秸秆生物炭、竹炭和猪粪生物炭添加到猪粪中进行好氧堆肥，解析不同类型生物炭添加对猪粪堆肥过程中抗生素浓度和ARGs丰度的影响。研究发现，添加竹炭堆肥对抗生素的平均去除率最高（97%），其中对四环素类抗生素的去除率高达98%；添加玉米秸秆生物炭堆肥对3类抗生素的去除率均是各处理组中最低的，平均去除率为84%，特别是磺胺类抗生素，去除率仅有74%；添加猪粪生物炭堆肥对抗生素的平均去除率达90%，对四环素类抗生素的去除率较高（94%），而对磺胺类抗生素的去除率较低（80%），因此具有选择性。添加竹炭堆肥中ARGs的总丰度下降最多（48%），其中，qnrS的丰度下降了97%；添加玉米秸秆生物炭堆肥中ARGs的丰度下降了23%，其中sul2的丰度增加；添加猪粪生物炭堆肥中ARGs的丰度下降了36%，其中sul3的丰度仅下降了2%。因此，与添加玉米秸秆生物炭和猪粪生物炭相比，添加竹炭堆肥对抗生素及ARGs的削减效果最好。
相似文献/References:
[1]
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更新日期/Last Update:
2022-05-23