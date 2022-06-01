研究了不同湿地植物（稻草（Oryza sativa L.)、风车草（Cyperus involucratus Rottb.）、芦竹（Arundo donax L.）、美人蕉（Canna indica L.）、水葱（Scirpus validus Vahl.）、香蒲（Typha orientalis C. Presl）和鸢尾（Iris wilsonii C. H. Wright））凋落物对汞铊矿废弃物浸出酸性废水（以下简称酸性废水）中特征重金属（Hg、As、Sb和Tl）的吸附效果及持续时间，分析了对酸性废水pH和氧化还原电位（Eh）的影响，并通过红外光谱解释吸附前后的官能团变化。结果表明：（1）湿地植物凋落物的添加可以改善酸性废水的pH，还可以有效降低酸性废水的Eh，其中美人蕉凋落物改善pH和降低Eh的综合效果最好，且效果持久。（2）美人蕉凋落物对酸性废水中4种特征重金属的吸附能力强且效果持久，8批次重复进水后，吸附120 h时，Tl、As的质量浓度分别从154.38、182.45 μg/L降到了12.88、19.09 μg/L，Hg和Sb不再检出。（3）红外光谱分析表明，美人蕉凋落物的羟基、氨基和酰胺基可能与重金属的吸附有关，这些官能团可以与重金属离子发生沉淀（包括共沉淀）、配位、离子交换和化学吸附等作用。