[1] 卢茜,吴永贵,文吉昌,等. 不同湿地植物凋落物对汞铊矿废弃物浸出酸性废水中重金属的吸附研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):173.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):173.
不同湿地植物凋落物对汞铊矿废弃物浸出酸性废水中重金属的吸附研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
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2022年2期
- 页码:
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173
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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卢茜; 吴永贵; 文吉昌; 兰美燕
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1.贵州大学资源与环境工程学院，贵州 贵阳 550025；2.贵州大学应用生态研究所，贵州 贵阳 550025；3.贵州喀斯特环境生态系统教育部野外科学观测研究站，贵州 贵阳 550025
- 关键词:
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汞铊矿; 酸性废水; 湿地植物凋落物; 吸附; 重金属
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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研究了不同湿地植物（稻草（Oryza sativa L.)、风车草（Cyperus involucratus Rottb.）、芦竹（Arundo donax L.）、美人蕉（Canna indica L.）、水葱（Scirpus validus Vahl.）、香蒲（Typha orientalis C. Presl）和鸢尾（Iris wilsonii C. H. Wright））凋落物对汞铊矿废弃物浸出酸性废水（以下简称酸性废水）中特征重金属（Hg、As、Sb和Tl）的吸附效果及持续时间，分析了对酸性废水pH和氧化还原电位（Eh）的影响，并通过红外光谱解释吸附前后的官能团变化。结果表明：（1）湿地植物凋落物的添加可以改善酸性废水的pH，还可以有效降低酸性废水的Eh，其中美人蕉凋落物改善pH和降低Eh的综合效果最好，且效果持久。（2）美人蕉凋落物对酸性废水中4种特征重金属的吸附能力强且效果持久，8批次重复进水后，吸附120 h时，Tl、As的质量浓度分别从154.38、182.45 μg/L降到了12.88、19.09 μg/L，Hg和Sb不再检出。（3）红外光谱分析表明，美人蕉凋落物的羟基、氨基和酰胺基可能与重金属的吸附有关，这些官能团可以与重金属离子发生沉淀（包括共沉淀）、配位、离子交换和化学吸附等作用。
更新日期/Last Update:
2022-05-23