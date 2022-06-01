[1] 赵程鹏,王继红. 二丁与连翘药渣联合堆肥腐熟度评价[J].环境污染与防治,2022,44(2):178.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):178.
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 二丁与连翘药渣联合堆肥腐熟度评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
178
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 赵程鹏王继红
 吉林农业大学资源与环境学院，吉林 长春 130000
关键词:
 药渣堆肥腐熟度理化性质二丁连翘
文献标志码:
A
摘要:
 为了对不同比例的二丁与连翘药渣堆肥腐熟度进行评价，采用条垛式好氧堆肥方式，将二丁和连翘两种药渣按照5种不同的比例进行堆肥处理，通过分析堆肥过程中温度、pH、C/N和发芽指数等指标的变化规律，对堆肥腐熟度进行评价。结果表明：在试验处理条件下及堆肥周期内，单一药渣堆肥的两组处理未能完全腐熟，混合药渣堆肥的3组处理均已达到完全腐熟的标准，说明两种药渣混合后进行堆肥，可以有效促进堆肥的顺利进行，且二丁与连翘比例为 2∶1（质量比）时发酵效果最好。3组混合药渣的发酵产物可以作为有机肥或土壤改良剂施用，也可以与化肥配合，制备成有机/无机配方肥。

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更新日期/Last Update: 2022-05-23