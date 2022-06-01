采用紫外活化过硫酸盐（UV/PS）工艺降解典型磺胺类抗生素磺胺二甲氧嘧啶（SDM），比较单一紫外（UV）、单一过硫酸盐（PS）和UV/PS对SDM的去除效果，考察各因素对降解动力学的影响，并探究其降解机理，对SDM及其中间产物进行毒性测定和风险评价。结果显示，UV/PS可以加速SDM降解，反应速率常数分别是单一UV和单一PS的4、20倍；反应速率常数随PS浓度和UV光强的增加而增大；酸性条件更有利于SDM降解；背景无机阴离子（HCO- 3 、Cl-、NO-3、SO2- 4 、CO2- 3 ）能促进UV/PS降解SDM，其中HCO- 3 的促进效果最明显。基于高分辨质谱法（HRMS）解析出了8种降解中间产物，涉及氨基氧化、羟基化和键断裂等反应路径。降解过程中溶液急性毒性并没有随着SDM去除而降低，可能是生成了生态风险更大的中间产物。