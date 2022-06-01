[1] 陆金鑫,丁朋飞,吕贞,等. 紫外活化过硫酸盐工艺降解水中磺胺二甲氧嘧啶动力学特征与机理[J].环境污染与防治,2022,44(2):183.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):183.
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 紫外活化过硫酸盐工艺降解水中磺胺二甲氧嘧啶动力学特征与机理()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
183
栏目:
研究报告
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 陆金鑫丁朋飞吕贞许光明彭明国杜尔登郑璐
 1.常州大学环境与安全工程学院，江苏 常州 213164；2.常州市排水管理处，江苏 常州 213016
关键词:
 紫外活化过硫酸盐磺胺二甲氧嘧啶动力学降解机理风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 采用紫外活化过硫酸盐（UV/PS）工艺降解典型磺胺类抗生素磺胺二甲氧嘧啶（SDM），比较单一紫外（UV）、单一过硫酸盐（PS）和UV/PS对SDM的去除效果，考察各因素对降解动力学的影响，并探究其降解机理，对SDM及其中间产物进行毒性测定和风险评价。结果显示，UV/PS可以加速SDM降解，反应速率常数分别是单一UV和单一PS的4、20倍；反应速率常数随PS浓度和UV光强的增加而增大；酸性条件更有利于SDM降解；背景无机阴离子（HCO-3、Cl-、NO-3、SO2-4、CO2-3）能促进UV/PS降解SDM，其中HCO-3的促进效果最明显。基于高分辨质谱法（HRMS）解析出了8种降解中间产物，涉及氨基氧化、羟基化和键断裂等反应路径。降解过程中溶液急性毒性并没有随着SDM去除而降低，可能是生成了生态风险更大的中间产物。
更新日期/Last Update: 2022-05-23