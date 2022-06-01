[1] 颜海燕,张贤明,聂煜东,等. 钒钛磁铁矿制备絮凝剂用于有机污水处理的研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):190.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):190.
钒钛磁铁矿制备絮凝剂用于有机污水处理的研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年2期
- 页码:
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190
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-06-01
文章信息/Info
- 作者:
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颜海燕; 张贤明; 聂煜东; 李金; 申粤; 耿媛媛
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重庆工商大学废油资源化技术与装备教育部工程研究中心，重庆 400067
- 关键词:
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盐酸浸出工艺; 钒钛磁铁矿; 絮凝; 有机污水
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以钒钛磁铁矿为原料，利用盐酸浸出工艺制备铁、钛、钒三元絮凝剂，对工艺条件进行优化后用于处理模拟有机污水，并与聚合氯化铁（PFC）的絮凝效果进行对比。结果表明：在浸出时间为4 h、浸出温度为80 ℃、液固质量比为5、盐酸初始质量分数为20%时，浸出效果最佳，钒、铁、钛的浸出率分别为99.98%、97.77%、10.41%；在絮凝剂投加量（以铁、钛、钒的总质量浓度计量）为25 mg/L时，未碱化和碱化的絮凝剂均有最佳处理效果，此时浊度去除率分别为97.01%、98.02%，总有机碳（TOC）去除率分别为82.20%、81.64%，TOC去除效果均优于PFC；铁、钛、钒三元絮凝剂对溶解有机质中的可溶性微生物代谢产物、腐殖酸、蛋白质都有很好的去除效果。
更新日期/Last Update:
2022-05-23