以钒钛磁铁矿为原料，利用盐酸浸出工艺制备铁、钛、钒三元絮凝剂，对工艺条件进行优化后用于处理模拟有机污水，并与聚合氯化铁（PFC）的絮凝效果进行对比。结果表明：在浸出时间为4 h、浸出温度为80 ℃、液固质量比为5、盐酸初始质量分数为20%时，浸出效果最佳，钒、铁、钛的浸出率分别为99.98%、97.77%、10.41%；在絮凝剂投加量（以铁、钛、钒的总质量浓度计量）为25 mg/L时，未碱化和碱化的絮凝剂均有最佳处理效果，此时浊度去除率分别为97.01%、98.02%，总有机碳（TOC）去除率分别为82.20%、81.64%，TOC去除效果均优于PFC；铁、钛、钒三元絮凝剂对溶解有机质中的可溶性微生物代谢产物、腐殖酸、蛋白质都有很好的去除效果。