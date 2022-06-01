[1] ³ÂÔóöÎ,¹Å½ðÏ¼,»ô¹âÒ«,µÈ. Ìì½òÊÐ»Ó·¢ÐÔÓÐ»úÎïÎÛÈ¾ÌØÕ÷ÓëÀ´Ô´¼°ÆäO3Éú³ÉÇ±ÊÆ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2022,44(2):201.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):201.
µã»÷¸´ÖÆ

 Ìì½òÊÐ»Ó·¢ÐÔÓÐ»úÎïÎÛÈ¾ÌØÕ÷ÓëÀ´Ô´¼°ÆäO3Éú³ÉÇ±ÊÆ()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
44¾í
ÆÚÊý:
2022Äê2ÆÚ
Ò³Âë:
201
À¸Ä¿:
¼à²âÓëÆÀ¼Û
³ö°æÈÕÆÚ:
2022-06-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ³ÂÔóöÎ¹Å½ðÏ¼»ô¹âÒ«³Â·æÖÜ½¨¹ú
 1.Ìì½ò³Ç½¨´óÑ§ÀíÑ§Ôº£¬Ìì½ò 300384£»2.±±»ªº½Ìì¹¤ÒµÑ§Ôº½¨Öþ¹¤³ÌÑ§Ôº£¬ºÓ±± ÀÈ·» 065000
¹Ø¼ü´Ê:
 »Ó·¢ÐÔÓÐ»úÎïO3O3Éú³ÉÇ±ÊÆ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 ÎªÉîÈëÁË½âÌì½òÊÐ´óÆø»Ó·¢ÐÔÓÐ»úÎï£¨VOCs£©À´Ô´¼°¶ÔO3µÄÓ°Ïì£¬»ùÓÚ2020ÄêÌì½òÊÐVOCsÔÚÏß¼à²âÊý¾Ý£¬Í³¼Æ·ÖÎöÁËVOCsÎÛÈ¾ÌØÕ÷£¬ÓÃÖ÷³É·Ö·ÖÎö·¨¶ÔÌì½òÊÐVOCsµÄÀ´Ô´½øÐÐ½âÎö£¬ÓÃ×î´óÔöÁ¿·´Ó¦»îÐÔ·¨·ÖÎöVOCsµÄO3Éú³ÉÇ±ÊÆ£¨OFP£©¡£½á¹û±íÃ÷£º2020ÄêÌì½òÊÐVOCsµÄÄê¾ùÖÊÁ¿Å¨¶È×ÜºÍÎª56.56 ¦Ìg/m3£¬ÆäÖÐ£¬Ç°10µÄÎïÖÖ·Ö±ðÎª±ûÍé¡¢ÒÒÍé¡¢Õý¶¡Íé¡¢ÒÒÏ©¡¢¼×±½¡¢ÒìÎìÍé¡¢Òì¶¡Íé¡¢¼ä/¶Ô¶þ¼×±½¡¢ÕýÎìÍé¡¢±½£¬ÆäÄê¾ùÖÊÁ¿Å¨¶ÈÖ®ºÍÎª37.83 ¦Ìg/m3£¬Õ¼VOCs×ÜÅ¨¶ÈµÄ66.88%£»Ö÷³É·Ö·ÖÎö½á¹û±íÃ÷£¬Æû³µÅÅ·Å¡¢Çá¹¤ÒµÈÜ¼ÁµÄÊ¹ÓÃ¼°»Ó·¢¡¢Ê¯»¯¹¤ÒµÅÅ·Å¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø/ÌìÈ»ÆøµÄÊ¹ÓÃÊÇÌì½òÊÐVOCsµÄÖ÷ÒªÀ´Ô´£»Ìì½òÊÐVOCsÖ÷Òª×é·Ö¶ÔOFPµÄ¹±Ï×ÖÐ£¬Ï©Ìþ¶ÔOFP¹±Ï××î¸ß£¬¹±Ï×ÂÊÎª68.65%£»·¼ÏãÌþ´ÎÖ®£¬¹±Ï×ÂÊÎª22.47%¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]º«ËØÇÛ¡¡»ÆËê˜Å¡¡±ß¡¡º£µÈ.Ìì½òÊÐÇï¼¾³ôÑõÅ¨¶ÈÓ°ÏìÒòËØ¼°Ïà¹Ø¹ØÏµÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(12):893.
[2]ÖÜÁé¿£ ²·ÑÒ·ã ³É×¿Î¤µÈ.Õæ¿Õ×ÏÍâ¹â½âÒÒ±½·ÏÆøµÄ¹¤ÒÕÌØÐÔ¼°×ª»¯»úÖÆÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(6):13.
[3]ÎºÁÖÉú,ÕÂÑÇ·¼,ºúÕ×¼ª.O3Ñõ»¯½áºÏ»¯Ñ§ÎüÊÕÍ¬Ê±ÍÑÁòÍÑÏõµÄ¶¯Á¦Ñ§¼°ÈÈÁ¦Ñ§ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(8):29.
[4]ÕÅ·æ,Ðì¿­Á¢,Áõ¼Ñ,µÈ. MCR¡ªO3¡ªBAC×éºÏ¹¤ÒÕÔÚ¹¤ÒµÔ°ÇøÎÛË®´¦Àí³§Ìá±ê¸ÄÔìÖÐµÄÔËÓÃÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(10):63.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2014,(2):63.
[5]·ëÎÄÈç,ÁõÊÀÇ¿,»ÆÓÂ,µÈ.¹ãÖÝÊÐÖ÷Òª¿ÕÆøÎÛÈ¾Îï¼°ÆäÊ±¿Õ·Ö²¼ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(12Íø):1.
[6]Õ¼Ï¼·É,ÌÆ½¨Éè,Îâ¾ü. O3¼°O3/H2O2½µ½âËÄäåÓ«¹âËØµÄÐ§¹ûÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(4):18.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(2):18.
[7]¹¢´äÓñ,Ñî¡þÓ³,ÇÇÈðÆ½,µÈ. O3/H2O2Ð­Í¬Ñõ»¯Ê¯ÓÍ»¯¹¤ÐÐÒµ·´ÉøÍ¸Å¨Ë®[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(11):56.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(2):56.
[8]ïúÆ¼,ÍôÓî,³Â¶àºê,µÈ. Ì¨·çµÇÂ½Ç°ÖéÈý½ÇµØÇø½üµØÃæO3Å¨¶ÈÉý¸ßµÄÔ­Òò³õÌ½[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(3):296.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):296.
[9]ÕÔ¾ü½Ü,µ³Ð¡Çì,ÇØ²Êºç,µÈ. ·Ö×ÓÉ¸Îü¸½¡ªµÍÎÂµÈÀë×ÓÌåÑõ»¯È¥³ý¼×±½[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(5):562.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):562.
[10]¹ÜÕþ,ÖÜÎä,ÉÛÎÀÎ°,µÈ. Ë«½éÖÊ×èµ²·ÅµçÁªºÏ´ß»¯½µ½â¼×±½µÄ¸±²úÎïÓ°ÏìÒòËØ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2019,41(6):672.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2019,41(2):672.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2022-05-25