为研究城市高密度街区大气颗粒物浓度分布特征，2019年秋季对上海市某高密度街区道路大气颗粒物浓度、空气温度、相对湿度、地理位置、车辆与道路图像视频信息进行了同步移动在线监测，并结合街区内固定站数据和后向轨迹模拟结果，总结了影响街区大气颗粒物浓度变化的主要因素。结果表明：城市大气颗粒物背景拟合值处于较低水平时，街区内的大气颗粒物浓度变化和影响因素易被识别；机动车污染源对大气颗粒物浓度贡献大，其中大型机动车的影响明显；户外施工和道路清扫会引起大气颗粒物浓度上升，其中PM 10 上升更明显；交通密度大的十字路口大气颗粒物浓度通常较高；城市高架的盖状结构会阻碍大气颗粒物在垂直方向上的扩散，引起局部大气颗粒物浓度上升；街区内高大浓密的乔木对近地面的大气颗粒物屏蔽效果不理想，甚至有助于颗粒物累积；早晚高峰时段大气颗粒物浓度较非高峰时段高。