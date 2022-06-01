[1] 李青妤,胡婷莛,陈楠,等. 某高密度街区大气颗粒物质量浓度分布特征实测研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):206.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):206.
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 某高密度街区大气颗粒物质量浓度分布特征实测研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
206
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 李青妤胡婷莛陈楠王齐饶品华段玉森黄辰宇
 1.上海工程技术大学化学化工学院，上海 201620；2.上海市环境监测中心，上海 200235；3.北方工业大学建筑与艺术学院，北京 100114
关键词:
 PM2.5PM10移动监测高密度街区大气污染防治
文献标志码:
A
摘要:
 为研究城市高密度街区大气颗粒物浓度分布特征，2019年秋季对上海市某高密度街区道路大气颗粒物浓度、空气温度、相对湿度、地理位置、车辆与道路图像视频信息进行了同步移动在线监测，并结合街区内固定站数据和后向轨迹模拟结果，总结了影响街区大气颗粒物浓度变化的主要因素。结果表明：城市大气颗粒物背景拟合值处于较低水平时，街区内的大气颗粒物浓度变化和影响因素易被识别；机动车污染源对大气颗粒物浓度贡献大，其中大型机动车的影响明显；户外施工和道路清扫会引起大气颗粒物浓度上升，其中PM10上升更明显；交通密度大的十字路口大气颗粒物浓度通常较高；城市高架的盖状结构会阻碍大气颗粒物在垂直方向上的扩散，引起局部大气颗粒物浓度上升；街区内高大浓密的乔木对近地面的大气颗粒物屏蔽效果不理想，甚至有助于颗粒物累积；早晚高峰时段大气颗粒物浓度较非高峰时段高。

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更新日期/Last Update: 2022-05-25