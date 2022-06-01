为探寻快速城镇化地区资源优化配置方式，实现区域内“三生空间”可持续发展，以乌鲁木齐市2004―2018年间3期的Landsat遥感影像为数据源，并建立以“三生空间”为主导的土地利用类型分类体系，采用ArcGIS分析15年间乌鲁木齐市土地利用功能转型特征及生态服务价值时空演变规律。结果表明：（1）15年间乌鲁木齐市的生活生产空间呈现持续扩张的趋势，生产生态空间和生态生产空间都出现先上升后下降的趋势，生态空间持续下降，生活生产空间的大幅增长来自其对生态空间以及生产生态空间的占用；（2）2004―2018年间乌鲁木齐市生态服务价值下降了13.87%，生态空间的生态服务价值下降总量最大；（3）未来应重点保护和规划生态空间内的林地、草地以及湿地等，高效集约利用生活、生产功能用地。