对使用溶剂型油墨的凹版印刷设备和使用水性油墨的柔版印刷设备无组织排放的挥发性有机物(VOCs)浓度进行了实际监测，并采用计算流体动力学模拟无组织排放VOCs的收集效率。结果表明：（1）使用溶剂型油墨的凹版连续印刷过程非甲烷总烃（NMHC）最高均值达到5 975.67 mg/m3，约为使用水性油墨的柔版印刷（191.67 mg/m3）的31.2倍。虽然使用水性油墨可明显降低NMHC的排放，但其操作空间的浓度依然存在超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1―2019）的现象。（2）印刷车间应该设置专门的调墨室，能缓解印刷车间内挥发性污染气体浓度的波动。（3）计算流体动力学模拟显示，设置合理的集气罩可有效降低VOCs的无组织排放，收集效率为70%~75%。