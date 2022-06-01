[1] 宋梦龄,唐文婷,张巍,等. 印刷环节挥发性有机物无组织排放特征测定研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):225.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):225.
点击复制

 印刷环节挥发性有机物无组织排放特征测定研究()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
225
栏目:
监测与评价
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 宋梦龄唐文婷张巍宋捷沈晓波修光利
 1.华东理工大学资源与环境工程学院，上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室，国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室，上海 200237；2.上海污染控制与生态安全研究院，上海 200237；3.南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司，江苏 无锡 214000
关键词:
 印刷挥发性有机物无组织排放计算流体动力学模拟
文献标志码:
A
摘要:
 对使用溶剂型油墨的凹版印刷设备和使用水性油墨的柔版印刷设备无组织排放的挥发性有机物(VOCs)浓度进行了实际监测，并采用计算流体动力学模拟无组织排放VOCs的收集效率。结果表明：（1）使用溶剂型油墨的凹版连续印刷过程非甲烷总烃（NMHC）最高均值达到5 975.67 mg/m3，约为使用水性油墨的柔版印刷（191.67 mg/m3）的31.2倍。虽然使用水性油墨可明显降低NMHC的排放，但其操作空间的浓度依然存在超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1―2019）的现象。（2）印刷车间应该设置专门的调墨室，能缓解印刷车间内挥发性污染气体浓度的波动。（3）计算流体动力学模拟显示，设置合理的集气罩可有效降低VOCs的无组织排放，收集效率为70%~75%。

相似文献/References:

[1]李　蕾　冯银厂　郭昌胜.光催化降解室内挥发性有机污染物研究进展[J].环境污染与防治,2009,(7):2.
[2]王晓格　赵新建.车内空气挥发性有机物的检测与限值建议[J].环境污染与防治,2008,(9):97.
[3]孙晓慧　吕怡兵　潘荷芳等.吹扫捕集/气相色谱/质谱法测定水体中54种常见挥发性有机物的研究[J].环境污染与防治,2009,(11):58.
[4]谢志辉　陈林根　孙丰瑞等.脉冲放电降解实际空气流中甲苯的实验研究[J].环境污染与防治,2010,(6):11.
[5]鲁君　王红丽　陈长虹等.上海市机动车尾气VOCs组成及其化学反应活性[J].环境污染与防治,2010,(6):19.
[6]秦华鹏 刘阳生.室内环境中挥发性有机物释放过程的数学模型[J].环境污染与防治,2006,(2):96.
[7]王承智 胡筱敏 石荣等.等离子体技术应用于气相污染物治理综述[J].环境污染与防治,2006,(3):205.
[8]郭艳 张庆华 王德淑等.顶空—毛细管气相色谱法分析饮用水中挥发性有机物研究[J].环境污染与防治,2009,(8):1.
[9]唐访良 朱 文 余 波.气相色谱法分离和测定合成革用胶粘剂中的挥发性有机物[J].环境污染与防治,2002,(1):39.
[10]袁华丽 高松亭 韩朔睽.室内空气中挥发性有机物采样方法进展[J].环境污染与防治,2002,(5):297.

更新日期/Last Update: 2022-05-25