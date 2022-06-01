针对混合型污水处理厂进水水质波动大、C/N低、总氮稳定达标困难等共性问题，开发出适宜于低C/N、贫营养等苛刻环境条件的高效脱氮菌剂。现场中试结果表明：经过脱氮菌强化后，生化系统脱氮效率提升8.5百分点，出水平均总氮较强化前下降3 mg/L，出水水质稳定性明显提升，生物强化效果显著。在不补加碳源条件下，深度处理出水总氮完全达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918―2002)一级A排放标准。活性污泥微生物群落结构分析表明，经过脱氮菌强化后，生化系统的反硝化微生物群落多样性呈现升高趋势，且含有关键功能基因nirS、能够注释到的已知反硝化微生物明显增加，生化系统的生物脱氮能力得到加强。以低C/N型脱氮菌剂为核心的原位生物强化脱氮技术可在不改变污水处理原有工艺、不新增构筑物条件下实现生化系统氮污染物的深度减排，在混合型污水处理厂清洁排放提标改造中展现出良好的应用前景。