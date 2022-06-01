随着城市结构调整，工业企业易地搬迁后遗留下大量污染场地，严重威胁人居环境，亟待开展土壤修复。土壤淋洗技术具有工艺简单、处理范围广、修复效率高和治理费用相对低廉等优点，是目前修复重金属污染土壤最有效的技术之一，同时对于有机物污染土壤也具有显著修复效果。经过大量资料、文献调研，系统梳理土壤淋洗技术在国内的研究现状，结合实际工程案例，重点分析异位土壤淋洗设备的典型工艺技术路线，进而提出未来土壤淋洗技术的基础理论研究和工程应用发展方向，以期为中国重金属污染土壤淋洗技术的推广和应用提供参考。