[1] 陈梦巧,籍龙杰,孙静,等. 重金属污染土壤淋洗技术的基础研究与工程应用进展[J].环境污染与防治,2022,44(2):238.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):238.
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 重金属污染土壤淋洗技术的基础研究与工程应用进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
238
栏目:
综述
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 陈梦巧籍龙杰孙静邢轶兰张婧卓刘鹏顾群李书鹏刘渊文焦文涛
 1.北京建工环境修复股份有限公司，北京 100015；2.污染场地安全修复技术国家工程实验室，北京 100015；3.中国科学院生态环境研究中心，城市与区域生态国家重点实验室，北京 100085
关键词:
污染土壤重金属有机物淋洗技术
文献标志码:
A
摘要:
 随着城市结构调整，工业企业易地搬迁后遗留下大量污染场地，严重威胁人居环境，亟待开展土壤修复。土壤淋洗技术具有工艺简单、处理范围广、修复效率高和治理费用相对低廉等优点，是目前修复重金属污染土壤最有效的技术之一，同时对于有机物污染土壤也具有显著修复效果。经过大量资料、文献调研，系统梳理土壤淋洗技术在国内的研究现状，结合实际工程案例，重点分析异位土壤淋洗设备的典型工艺技术路线，进而提出未来土壤淋洗技术的基础理论研究和工程应用发展方向，以期为中国重金属污染土壤淋洗技术的推广和应用提供参考。

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更新日期/Last Update: 2022-05-26