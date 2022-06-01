[1] 邓玉坤,张大超,赵杰俊,等. 短程硝化―厌氧氨氧化组合工艺在脱氮领域的研究进展[J].环境污染与防治,2022,44(2):251.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):251.
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 短程硝化―厌氧氨氧化组合工艺在脱氮领域的研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
251
栏目:
综述
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 邓玉坤张大超赵杰俊蔡晓媛
 江西理工大学资源与环境工程学院，江西 赣州 341000
关键词:
 短程硝化厌氧氨氧化生物脱氮影响因素组合工艺
文献标志码:
A
摘要:
 基于全程硝化反硝化的传统生物脱氮工艺在硝化过程中需要大量氧气供应，反硝化过程需要有机物作为碳源，存在能耗与药耗过大的问题。为了降低废水脱氮的成本，短程硝化（PN）―厌氧氨氧化（ANAMMOX）组合工艺（PNA工艺）得到了高速发展。综述了PNA工艺的影响因素，重点介绍了4种基于PN与ANAMMOX原理开发的衍生PNA工艺最新研究及应用现状，包括Sharon\|ANAMMOX工艺、限制自养硝化反硝化（OLAND）工艺、全程自养脱氮（CANON）工艺和好氧反氨化（DEMON）工艺，对4种工艺的区别与特点进行简单比较，对PNA工艺未来的研究方向进行了展望。

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更新日期/Last Update: 2022-05-26