[1] 吴锦泽,尹倩婷. 广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):257.
点击复制
[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):257.
广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
44卷
- 期数:
-
2022年2期
- 页码:
-
257
- 栏目:
-
环境管理
- 出版日期:
-
2022-06-01
文章信息/Info
- 作者:
-
吴锦泽; 尹倩婷
-
（广东省环境科学研究院，广东 广州 510000）
- 关键词:
-
机动车; NOx ; 挥发性有机物; 污染减排; 广东省
- 文献标志码:
-
A
- 摘要:
-
为研究广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力，设置3种方案进行减排分析。结果表明，淘汰老旧机动车能较好地削减机动车NOx排放量，而对挥发性有机物（VOCs）的净减排效果不佳。淘汰国Ⅱ及以下排放标准汽油车、国Ⅲ及以下排放标准柴油货车情况下，广东省各市NOx削减比例均超过10%。汕尾市、湛江市、茂名市、云浮市、揭阳市、阳江市、潮州市、清远市、河源市和梅州市淘汰国Ⅱ及以下排放标准机动车、50%国Ⅲ排放标准柴油货车能达到NOx减排10%以上的效果，而珠三角地区城市需全面淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车才能达到该减排效果。为遏制广东省O3浓度上升势头并推动其进入下降通道，要加强“油、路、车”协同管控，珠三角地区应采取比粤东、粤西和粤北地区更有力的协同控制措施。
更新日期/Last Update:
2022-05-26