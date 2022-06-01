[1] 吴锦泽,尹倩婷. 广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力研究[J].环境污染与防治,2022,44(2):257.
　[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(2):257.
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 广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
44卷
期数:
2022年2期
页码:
257
栏目:
环境管理
出版日期:
2022-06-01

文章信息/Info

作者:
 吴锦泽尹倩婷
 （广东省环境科学研究院，广东 广州 510000）
关键词:
 机动车NOx 挥发性有机物污染减排广东省
文献标志码:
A
摘要:
 为研究广东省“十四五”时期机动车污染减排潜力，设置3种方案进行减排分析。结果表明，淘汰老旧机动车能较好地削减机动车NOx排放量，而对挥发性有机物（VOCs）的净减排效果不佳。淘汰国Ⅱ及以下排放标准汽油车、国Ⅲ及以下排放标准柴油货车情况下，广东省各市NOx削减比例均超过10%。汕尾市、湛江市、茂名市、云浮市、揭阳市、阳江市、潮州市、清远市、河源市和梅州市淘汰国Ⅱ及以下排放标准机动车、50%国Ⅲ排放标准柴油货车能达到NOx减排10%以上的效果，而珠三角地区城市需全面淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车才能达到该减排效果。为遏制广东省O3浓度上升势头并推动其进入下降通道，要加强“油、路、车”协同管控，珠三角地区应采取比粤东、粤西和粤北地区更有力的协同控制措施。
更新日期/Last Update: 2022-05-26