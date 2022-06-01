以浙江《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/ 973―2015）的修订为研究切入点，对比了现行标准与国家和浙江农村生活污水治理的管理要求，分析了浙江农村生活污水处理现状并梳理其他省（自治区、直辖市）标准情况。研究发现DB33/ 973―2015已不符合浙江实际情况且不能满足浙江对农村生活污水的管理需求，必须开展修订工作。对DB33/ 973―2015修订提出以下建议：（1）以设计处理规模5 m3/d为界，将农村生活污水处理设施划分为集中处理设施和户用处理设备，并形成以集中处理设施为主的强制性排放标准和以户用处理设备为辅的推荐性排放要求共同构成的标准体系；（2）控制指标项目方面，仍保留DB33/ 973―2015中的粪大肠菌群指标，但按标准级别和实际管理需求进行差异化管控；对敏感水体新增TN管控指标，并列为选择性控制项目；（3）强化户用处理设备排放要求，增设COD、氨氮等污染物去除性能要求；（4）明确直接排入和间接排入的定义，以增强标准的可操作性。