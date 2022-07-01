采用密闭实验箱开展香烟、电子烟的自由燃烧实验，利用Tenax吸附管采集箱内烟气中挥发性有机物（VOCs）样品，采用热解吸―气相色谱/质谱方法测定108种VOCs化合物，定量研究香烟、电子烟自由燃烧烟雾中VOCs的浓度、种类、特征物及排放率，结果表明：（1）香烟自由燃烧烟雾108种VOCs中臭氧前体物（PAMs）、空气毒物分别为38 799.04、14 658.15 μg/m3，电子烟则分别为160.19、2 650.23 μg/m3。（2）香烟与电子烟自由燃烧烟雾中VOCs的种类和浓度的差异主要归因于香烟与电子烟的成分、吸气行为和蒸发条件差异。（3）香烟自由燃烧烟雾中VOCs浓度最高的物质是异戊二烯（9 200.41 μg/m3）、丙烯（8 269.47 μg/m3），电子烟则是乙醇（2 502.88 μg/m3）。香烟、电子烟自由燃烧过程中VOCs排放率分别为2 969.80、312.06 μg/支。