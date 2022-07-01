[1] 邹长伟,邓萌萌,黄业星,等. 香烟、电子烟自由燃烧烟雾中挥发性有机物的排放特征[J].环境污染与防治,2022,44(3):302.
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[J].Environmental Pollution & Control,2022,44(3):302.
香烟、电子烟自由燃烧烟雾中挥发性有机物的排放特征()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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44卷
- 期数:
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2022年3期
- 页码:
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302
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2022-07-01
文章信息/Info
- 作者:
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邹长伟; 邓萌萌; 黄业星; 黄虹
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1.南昌大学资源环境与化工学院，江西 南昌 330031；2.鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室(南昌大学)，江西 南昌 330031
- 关键词:
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香烟; 电子烟; 烟雾; 挥发性有机物; 排放
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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采用密闭实验箱开展香烟、电子烟的自由燃烧实验，利用Tenax吸附管采集箱内烟气中挥发性有机物（VOCs）样品，采用热解吸―气相色谱/质谱方法测定108种VOCs化合物，定量研究香烟、电子烟自由燃烧烟雾中VOCs的浓度、种类、特征物及排放率，结果表明：（1）香烟自由燃烧烟雾108种VOCs中臭氧前体物（PAMs）、空气毒物分别为38 799.04、14 658.15 μg/m3，电子烟则分别为160.19、2 650.23 μg/m3。（2）香烟与电子烟自由燃烧烟雾中VOCs的种类和浓度的差异主要归因于香烟与电子烟的成分、吸气行为和蒸发条件差异。（3）香烟自由燃烧烟雾中VOCs浓度最高的物质是异戊二烯（9 200.41 μg/m3）、丙烯（8 269.47 μg/m3），电子烟则是乙醇（2 502.88 μg/m3）。香烟、电子烟自由燃烧过程中VOCs排放率分别为2 969.80、312.06 μg/支。
更新日期/Last Update:
2022-06-06